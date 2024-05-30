¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë»Å»ö¤òÊú¤¨¹þ¤à´ÉÍý¿¦¡×¤È¡ÖÉô²¼¤¬¤É¤ó¤É¤óÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
¾å»Ê¡¦´ÉÍý¿¦¤Î¥Ð¥¤¥Ö¥ë¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç1300ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¾Ãø¡Ø1Ê¬´Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡Ù¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¥±¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥Á¥ã¡¼¥É¤é¤¬¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃø¤·¤¿¡Ø1Ê¬´Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡Ù¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²þÄû¿·ÈÇ¤¬ËÜµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ø¿·1Ê¬´Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡Ù¤À¡£²áµî40Ç¯´Ö¤Ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó1000¤ÎÍ¥ÎÉ´ë¶È¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢¤Þ¤¿À¤³¦Ãæ¤ÎµÞÀ®Ä¹¤¹¤ë¿·¶½´ë¶È¤ÇÅÁ¼ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡©¡ÊÊ¸¡¿¾åºåÅ°¡Ë
»Å»ö¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£¼ÂÁ©Åª¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÃ¯¤â¤¬µá¤á¤ë¿·¤·¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¹Í¤¨Êý¤òÊ¿°×¤ËÀâ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¿·1Ê¬´Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡¡¤É¤ó¤ÊÉô²¼¤Ë¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë4¤Ä¤ÎÊýË¡¡Ù¤À¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¶¦Ãø¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãø¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ï¡¢¥±¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥Á¥ã¡¼¥É¡£65ºý¤Î¶¦Ãø½ñ¤¬¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤Î47¸À¸ì¤ËËÝÌõ¤µ¤ì¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ2800ËüÉôÄ¶¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦À¤³¦¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¸¢°Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆËÜ½ñ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢À¤³¦¤Ç1300ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Èà¤ÎÌ¾Ãø¡Ø1Ê¬´Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¡Éô²¼¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë3¤Ä¤ÎÈë·í¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡Ö1Ê¬´Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡×¡£¤½¤Î¡Ö1Ê¬´Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡×¤«¤é¶µ¤¨¤ò¼õ¤±¡¢Æ¯¤²á¤®¤Îµ¯¶È²È¤¬¿·¤·¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹ÊýË¡¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤ò¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼»ÅÎ©¤Æ¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤¹¤°¤ì¤¿À®²Ì¤ò¤¢¤²¤ëÍýÁÛ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ò¾ÝÄ§Åª¤ËÂÎ¸½¤·¤¿¡Ö1Ê¬´Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡×¤¬¡¢µ¯¶È²È¤ÈÌ¾¾è¤ë½÷À¤«¤éÅÅÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¡Ö²¿¤â¤«¤â¼«Ê¬¤Ç¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°Â¿´¤·¤Æ»Å»ö¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö°ÑÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¤Ù¤¤Ç¤¹¤Í¡×1Ê¬´Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÏÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¤¦¤Á¤Î¼Ò°÷¤Ë¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊP.2¡Ë
¡¡¤³¤ì¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¡¢´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö1Ê¬´Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡×¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÈà½÷¤ò¾·¤¯¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤¬Éô²¼¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¹½¿Þ
¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«»Å»ö¤ò°Ñ¤Í¤é¤ì¤Ê¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Ç¤¤»¤é¤ì¤ëÉô²¼¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Éô²¼¤¬°é¤¿¤Ê¤¤¡£·±Îý¤¹¤ë¤À¤±¤Î»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆÀ¤Æ¤·¤Æ¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÌÔÎõ¤ËÆ¯¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö1Ê¬´Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡×¤Ï¤Þ¤º¡¢µ¯¶È²È¤Ë¡¢Èà½÷¤Ï¤Ê¤¼À®¸ù¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¡£
¡Ö¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡×µ¯¶È²È¤ÏÈù¾Ð¤ó¤À¡£¡Ö1Æü¤ÎÈ¾Ê¬¤À¤±Æ¯¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Á°È¾¤Î12»þ´Ö¤Ç¤â¡¢¸åÈ¾¤Î12»þ´Ö¤Ç¤â¡×
1Ê¬´Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö³Î¤«¤ËŽ¤»Å»ö¤Ë¤É¤ì¤À¤±»þ´Ö¤ò¤Ä¤®¹þ¤à¤«¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»þ´Ö¤ÈÀ®¸ù¤ÏÀµÈæÎã¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤Û¤ÉÀ®¸ù¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¤Í¡×¡ÊP.3¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö1Ê¬´Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡×¤Ï¡¢µ¯¶È²È¤Î²ñ¼Ò¤ÎÁÈ¿¥¤ÎÆÃÄ§¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤ËCEO¤¬¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¼Ò°÷¤¬ÄìÊÕ¤Ë¤¤¤Æ¡¢Ãæ´Ö¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÎÃæ´Ö´ÉÍý¿¦¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¤Î´ë¶È¤¬¤½¤¦¤À¤í¤¦¡£ÅÁÅýÅª¤Ê¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó·¿¡£¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¹½Â¤¤ÎÁÈ¿¥¤ÎÃæ¡¢¤½¤Î»×¹Í¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤Ï¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤³¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¡Ö1Ê¬´Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡×¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö1Ê¬´Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡×¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤ò¤¤¤Á¤Ð¤ó²¼¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤«¡¢Ã¯¤¬»Ø¼¨¤Ë±þ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤Î´Ø·¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£
¡¡Éô²¼¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤ò¼è¤êÊ§¤¤¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬Éô²¼¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤òºî¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÀÕÇ¤¤ÏÉô²¼¤Ë¤¢¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¤½¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤ò½õ¤±¤ë¡£²¿¤â¤«¤â¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤ÆÉô²¼¤Î¤¢¤éÃµ¤·¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Éô²¼¤ÎÀ®¸ù¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤³¤½¤¬¡¢¿·¤·¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¼Â¤Ï¤Ê¤¤
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ÇºÇ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÊýË¡ÏÀ¤Ï¡¢»Ø´øÌ¿Îá·¿¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤À¤í¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢¶¨Ä´·¿¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤Ê¤Î¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢»Ø´øÌ¿Îá·¿¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò³è¤«¤·¤ÆÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¶¨Ä´·¿¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÀ®²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö1Ê¬´Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡×¤Î¿·¤·¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢¤½¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¼Â¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£Áê¼ê¤«¤é¡¢¤É¤¦¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Éô²¼¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤ËÉô²¼¤«¤é¤ÏÎä¹ó¤Ê»Å»ö¿Í´Ö¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢Éô²¼¤Ï¡¢Ã¯¤Î¸«Êý¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤«¡£ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¸«Êý¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æµ¯¶È²È¤Ï¡¢¡Ö1Ê¬´Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡×¤ÎÉô²¼¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡£¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Íºà¡¦Ç½ÎÏ³«È¯Ã´Åö¤ÎÉû¼ÒÄ¹¤ÎÃËÀ¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î»Ø¼¨¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö1Ê¬´Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡×¤Ï¿Íºà³«È¯¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢Éû¼ÒÄ¹¤Ï¤½¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ºâÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¤Î½÷À¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö1Ê¬´Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡×¤¬»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¯¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬Æ±Î½¤ÈÆó¿Í¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ø¼¨¤â½Ð¤¹¤¬°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤â¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æµ¯¶È²È¤Ï¡¢¡Ö1Ê¬´Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡×¤¬¤É¤ó¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤Ê¤Î¤«¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¾õ¶·ÂÐ±þ·¿¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤¬Ã¯¤«¡¢¾õ¶·¤¬¤É¤¦¤¢¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥¿¡¼
1966Ç¯Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£89Ç¯Áá°ðÅÄÂç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¡£¥ï¡¼¥ë¥É¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢94Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£½ñÀÒ¤ä»¨»ï¡¢web¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯¼¹É®¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼èºà¿Í¿ô¤Ï3000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Ãø¼Ô¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆËÜ¤ò½ñ¤¯¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï100ºý°Ê¾å¡£·È¤ï¤Ã¤¿½ñÀÒ¤ÎÎß·×Çä¾å¤Ï200ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦ÎÏ¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤Ê¤¼Ç§ÃÎÅÙ¤òV»ú²óÉü¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¡¢¡ØÀ®¸ù¼Ô3000¿Í¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡ãÃÎÅªÀ¸¤¤«¤¿Ê¸¸Ë¡ä¡Ë¡¢¡Ø10ÇÜÂ®¤¯½ñ¤±¤ë¡¡Ä¶¥¹¥Ô¡¼¥ÉÊ¸¾Ï½Ñ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Û¤«Â¿¿ô¡£¤Þ¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼½¸¤Ë¡¢Îß·×40ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¥×¥íÏÀ¡£¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£