¡ÚÀº¿À²Ê°å¤¬»ØÆî¡ÛÍ§Ã£¤¬Â¿¤¤¿Í¤È¾¯¤Ê¤¤¿Í¤Î¡Ö¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î°ã¤¤¡×
Ã¯¤·¤âÇº¤ß¤äÉÔ°Â¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£¿²¤ëÁ°¤Ë¥¤¥ä¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 30Âå¤òÇº¤Þ¤ºÀ¸¤¤ë¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤À¡£¥²¥¤¤Î¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î»àÊÌ¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ÎÈ¯¾É¡Ä¡Ä¶ì¤·¤ó¤ÀËö¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ËÎ¢¤Å¤±¤é¤ì¤¿ÀâÆÀÎÏ¤¢¤ë¸ÀÍÕ¡£¿´¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¡¢¤½¤Ã¤ÈÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¼ø¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È¸ÀÍÕ¤ÎÀº¿À°ÂÄêºÞ¡É¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¡¢º£Æü°ìÆü¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡ª
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 30Âå¤òÇº¤Þ¤ºÀ¸¤¤ë¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Í§Ã£¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï°¤¤¤Î¤«¡©
º£Æü¤Ï¡¢¡ÖÍ§Ã£¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢Í§Ã£¤¬Â¿¤¯¤Æ¥ï¥¤¥ï¥¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬ÁÇÅ¨¤À¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£
¤·¤«¤·¡¢Í§Ã£¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë²¿¤«ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Í§Ã£¤¬Â¿¤¤¿Í¡¢¾¯¤Ê¤¤¿Í¤Î°ã¤¤
¥¢¥Æ¥¯¥·¼«¿È¡¢Í§Ã£¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
Í§Ã£¤¬Â¿¤¤¿Í¤È¾¯¤Ê¤¤¿Í¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆÀ¼ê¡¦ÉÔÆÀ¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Í§Ã£¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬·Ú¤¯¡¢µ¤·Ú¤ËÍ¶¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ìÊý¤Ç¡¢Í§Ã£¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÉÔÆÀ¼ê¤Ê¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡È¥³¥ß¥åÎÏ¡É¤Î·ë²Ì¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Í§Ã£¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÀ³Ê¤äÌ¥ÎÏ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±¤Ë·ë²Ì¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£
Í¥¤ì¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¤ÏÍ§Ã£¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Í§Ã£¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢¼«Ê¬¤òÈÜ²¼¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Í§Ã£¤Î¿ô¤¬¿Í´ÖÀ¤ò
·è¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÉÔÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤êÉÔ´ïÍÑ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¿Í´ÖÀ¤ò·è¤á¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Í§Ã£¤¬Â¿¤¤¿Í¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¾¯¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌµÍý¤»¤º
¼«Ê¬¤Î´Ä¶¤òºÇÅ¬²½
³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢Í§Ã£¤ÎÂ¿¤¤¾¯¤Ê¤¤¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í§Ã£¤Î¿ô¤Ç²ÁÃÍ¤Ï·è¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤±¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿À¸¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤ÎÅÀ¤ò´Î¤ËÌÃ¤¸¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡ØÀº¿À²Ê°åTomy¤¬¶µ¤¨¤ë 30Âå¤òÇº¤Þ¤ºÀ¸¤¤ë¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£