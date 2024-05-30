Æü·Ð225ÀèÊª¡§30ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ¡á320±ß°Â¡¢3Ëü8170±ß
¡¡30Æü6»þ00Ê¬¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2024Ç¯6·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ320±ß°Â¤Î3Ëü8170±ß¤ÇÌë´Ö¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü8556.87±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï386.87±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï1Ëü6314Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2718¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ21.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¸½Êª½ªÃÍÈæ23.62¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 38170¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-320¡¡¡¡¡¡ 16314
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 38165¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-325¡¡¡¡¡¡279875
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2718¡¡¡¡¡¡¡¡ -21.5¡¡¡¡¡¡ 12560
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 24830¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-190¡¡¡¡¡¡¡¡1784
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 587¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-7¡¡¡¡¡¡¡¡1703
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2718¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ21.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¸½Êª½ªÃÍÈæ23.62¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 38170¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-320¡¡¡¡¡¡ 16314
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 38165¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-325¡¡¡¡¡¡279875
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2718¡¡¡¡¡¡¡¡ -21.5¡¡¡¡¡¡ 12560
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 24830¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-190¡¡¡¡¡¡¡¡1784
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 587¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-7¡¡¡¡¡¡¡¡1703
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹