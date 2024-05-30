¿À¸ÍGKÁ°Àî¡ÖÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤°¡×¡¡6·î1Æü¤Î¥¢¥¦¥§¡¼±ºÏÂÀï¤Øµ¤¹ç
¡¡¿À¸Í¤ÎÆüËÜÂåÉ½GKÁ°Àî¤¬¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¡ÊÌµ¼ºÅÀ¡Ë¤Ç¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÎ®¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï2µ¨¤Ö¤ê¤Ë2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢2»î¹çÏ¢Â³¼ºÅÀÃæ¡£6·î1Æü¤Î¥¢¥¦¥§¡¼±ºÏÂÀï¤Ë¸þ¤±¡¢¼é¸î¿À¤Ï¡Ö¤¤¤«¤Ë¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤ë¤«¤¬¥×¥í¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡ÖÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤°¡£¤Þ¤º±ºÏÂ¤òÅÝ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£ºòµ¨¤Î¥¢¥¦¥§¡¼±ºÏÂÀï¤Ç¤Ï»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¹âÀºÅÙ¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¤ÇÂçÇ÷¤Î·è¾¡ÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¡£½éÍ¥¾¡¤òÂç¤¤¯°ú¤´ó¤»¤¿¡£º£µ¨¤â¹¶¼é¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£