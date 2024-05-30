¥´¥Þ¥ÌÅ¡¦¶Üß·¤â¤¢¡¢¤ª¤Ê¤«¡õµÓÀþÈþ¤¢¤é¤ï¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î!!¡×
ºòÇ¯8·î¤ËÀéÍÕ¸©È¬³¹»ÔµÄÁª¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¸åÆ£Í´¼ù»á¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Öukka(¤¦¤Ã¤«)¡×¤Î¶Üß·¤â¤¢¡Ê18¡Ë¤¬¡¢29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ò¹¯Èþ¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ª¤Ê¤«½Ð¤·¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¶Üß·¤Ï¡Ö#¤â¤¢¤Î¥³¡¼¥Ç¡¡¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¼¡½÷¥Ü¥È¥à¥¹¤Ï»°½÷¤ÎÉô²°¤«¤é¼Ú¤ê¤Æ¤¤¿¾Ð¡¡¹õÇò¥â¥Î¥È¡¼¥óÂç¹¥¤¡ª¡×¤ÈËå¤¿¤Á¤«¤é¼Ú¤ê¤¿¤È¤¤¤¦ÍÎÉþ¤Ç¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥ÈÈäÏª¤·¤¿¡£
¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ÇÊ¢¶Ú¤ÈµÓÀþÈþ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÌÜ¤ò¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î!!¡×¡Ö¤â¤¢¤Á¤ã¤ó¥½¥í¼Ì¿¿½¸ºî¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÈ©Ïª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£