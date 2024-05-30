¥Æ¥ìÄ«¡¦ÎÓÈþº»´õ¥¢¥Ê¡Ö¥é¥Ö¥é¥É¥¥¡¼¥É¥ë²ñ¤Ë¡×15¥¥í¤Î¸¤¤òÊú¤Ã¤³¡ÖÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤¡ª¡×
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÎÓÈþº»´õ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê34¡Ë¤¬29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥é¥Ö¥é¥É¥¥¡¼¥É¥ë¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÎÓ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö½µËö¤Ï±ó½Ð¤·¤Æ¥é¥Ö¥é¥É¥¥¡¼¥É¥ë²ñ¤Ë¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡Ö15¥¥í¤Î¤ï¤ó¤³¤òÊú¤Ã¤³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥é¥Ö¥é¥É¥¥¡¼¥É¥ë¤òÊú¤Ã¤³¤·¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¡Ö»Ò¸¤¤Îº¢¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÇÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤Ë¶Ã¤¤Ç¤¹¡ª¾Ð¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¥ï¥¤¥ó¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Ìþ¤·¤ÎµÙÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ï¤ó¤³¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Èó¾ï¤Ë°¦¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£