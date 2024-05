YouTubeはウェブやアプリ上において無料でゲームが遊べる「Playables」を正式に公開しました。昨年半ばに噂され、数か月間のテストを経て、一般公開へと至りました。

公式リリースによれば、PC版ブラウザまたはiOS/AndroidアプリでYouTubeのトップページにアクセスし、「探す」メニューからPlayablesが見つかるとのこと。まず米国やカナダ、オーストラリアを対象に「実験を拡大している」と述べています。

we’re expanding our Playables experiment w/ users in the US, Great Britain, Canada, & Australia

Playables are games that can be played right on YouTube

if you’re in one of these countries, you’ll see Playables in the Explore menu & across other places on YouTube pic.twitter.com/sPcpgDgbqE

— TeamYouTube (@TeamYouTube) May 28, 2024