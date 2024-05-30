¿¿ÌÚ¤¢¤«¤ê¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡Ú5·î30Æü¡Á6·î5Æü¡Û³ªºÂ¤ÏÂç¤¤¯Ë¾¤ó¤Ç¤³¤½Ì´¤¬¤«¤Ê¤¦
¥¹¥Ã¥¥ê¥µ¥Ã¥Ñ¥êÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë
Û£Ëæ¤Ê¤Þ¤Þ¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤½¤í¤½¤í¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£ÊÖ»ö¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌóÂ«¤ä¼ÁÌä¤Ï¡¢±óÎ¸¤»¤ººÅÂ¥¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÊÖ»ö¤¬Íè¤Ê¤¤¤³¤È¤â°Õ»×É½¼¨¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÏÃ¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Î¤â¤¤¤¤È½ÃÇ¤Ç¤¢¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£6·î3Æü°Ê¹ß¤Ï¤¤¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤½¤¦¤Ê°Å¼¨¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÍ¶¤¤¤ä¾·ÂÔ¤Ç¤½¤ì¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ì¤ÐÁ°¸þ¤¤Ë±þ¤¸¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¾õ¶·¤¬¹¥Å¾¤¹¤ë¤«¤â
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¤È°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ»×µÄ¤ÈÂ¿¤¤»þ´ü¡£¤½¤¦Ê¹¤«¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤â¡Ö¤Ò¤È¤³¤È¸À¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤³¤Ï¤¯¤®¤ò»É¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ²ò¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶â±¿¤Ï°ú¤Â³¤¹¥Ä´¤Ç¤¹¤¬¡¢¾×Æ°Çã¤¤¤ÏÍ¾·×¤Ê½ÐÈñ¤òÈ¼¤¦Í½´¶¡£¿³Èþ´ã¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤È¤Ï¤è¤¯¾ðÊó¼ý½¸¤ò¤·¤Æ¤«¤é¹ØÆþ¤ò¡£
ÃÏÆ»¤Ê¤³¤È¤³¤½¤·¤Ã¤«¤ê³Î¼Â¤Ë
½àÈ÷¤ä²¼Ä´¤Ù¤Ê¤É¤Îºî¶È¤Ë»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤ª¤½¤é¤¯¡ÖÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤È¤¼êÇÛ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤±Ä´¤Ù¤ì¤Ð´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¯ÁÛ¤âÉâ¤«¤Ö¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¥¥Ã¥Á¥ê¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤Î6·î¤Ë¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æ°¤¤¬¤È¤Æ¤âÂ®¤¤¤«¤é¡£ÍªÄ¹¤Ë¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º£¤Î½àÈ÷¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Âç¤¤¯Ë¾¤ó¤Ç¤³¤½¤«¤Ê¤¦Ì´¤â¤¢¤ë¤Ï¤º
ÌÜÉ¸¤äÍýÁÛ¤ò¹â¤¯»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍ½´¶¡£¾¯¤·ÍßÄ¥¤ê¤Ê¤¯¤é¤¤¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤´±ï¤â¤Ä¤«¤ß¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹¬¤¤¤Ë¤·¤Æ¡¢º£¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¹¤²¤ëÎÏ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Î¡¢³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿Ìß¤À¤è¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í¤Î¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤Ì¤Íè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ì£Êý¤äÃç´Ö¤òºî¤ê¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Á°¤Ë¿Ê¤à¥¹¥¥ë¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤
»Å»ö¤ä¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤Ê¤«¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Á¥«¥é¡×¤ò¥Õ¥ë¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÍ½´¶¡£º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¼þ¤ê¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Ç¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢ÃÎ¿Í¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤ê¡¢Ìò¤ËÎ©¤Á¤½¤¦¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¤Î¼ê½õ¤±¤â¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ÏÍ¸ú¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¿Í¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤¬²ò·è¤Î»å¸ý¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Äø¤è¤¯Íê¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤¿¡Ö²ò·èÎÏ¡×¤Î¤¦¤Á¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡£
¹¬±¿¤Ï¿Í¤ò²ð¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍ½´¶
¤³¤Î»þ´ü¤Î¹¬±¿¤ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¡¢¿Í¤ò²ð¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¡£¿Í¤È²ñ¤Ã¤¿¤êÏÃ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¹Â¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¿Í¤È¤â¡¢Ê¢¤ò³ä¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð°ìµ¤¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤½¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¤â¤¦¤¹¤°Ì¤ÃÎ¤Î¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢6·î¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤Ç¾®¤µ¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÈÖ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Àª¤¤¤ÇÁ°¿Ê¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£
¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿´¤ò¸þ¤±¤¿¤¤¤È¤
½¸ÃæÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ëÍ½´¶¡£¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»öÌ³ºî¶È¤äÊÒÉÕ¤±¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¤«¤É¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³Ø¤Ó¤ä¼ñÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î½¸ÃæÎÏ¤¬°¤¤¤Û¤¦¤Ë½Ð¤ë¤È¡Ö»×¤¤¹þ¤ß¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¡×¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ò°ú¤¤º¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤â¡£°ìÅÙ¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Ï¥À¥á¡ª¡×¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ïº¤Æñ¡£±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¡¢ÊÌ¤Î¤â¤Î¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æµ¤Ê¬Å¾´¹¤ò¡£
¼«Ê¬¤ò¤¤¤¿¤ï¤ê¤Ä¤Ä¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë»þ´Ö¤ò
¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ä¼ñÌ£¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¤ÊÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¿Í´Ö´Ø·¸¤¬À¸¤Þ¤ì¤½¤¦¡£SNS¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤ê¡¢¼ñÌ£¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤È¡¢Á°¸þ¤¤Ë¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Î¤È¤³¤í¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤¤¬µÙ¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢6·î2Æü¤«¤é3Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÈè¤ì¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤°Å¼¨¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢²ÈÂ²¤ä¼þ¤ê¤Î¿Í¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤ËÀÕÇ¤¤òÉé¤¦Î©¾ì¤Ë¤¢¤ë¿Í¤Ï¡ÖµÙ¤à¤³¤È¤âµÁÌ³¤Î¤¦¤Á¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡£
¤¢¤¨¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤âÁÇÅ¨¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¤ª¤ª¤é¤«¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¼Í¼êºÂ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ï¤Ê¤¼¤«¡Ö½ÅÈ¢¤Î¶ù¤ò¤Ä¤Ä¤¯¡×¤è¤¦¤Ê¿´¶¤Ë¡£¤½¤ì¤ÏÀÕÇ¤´¶¤äÀ¿°Õ¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ô¥ê¥Ô¥ê¥à¡¼¥É¤¬¼þ¤ê¤ËÅÁ¤ï¤ì¤Ð¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¹¥Ä´¤ÊÂÐ¿Í±¿¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¸ý½Ð¤·¤ò¤»¤º¤Ë¸«¼é¤ë¡×¡Ö¼ºÇÔ¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤âÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËÜÅö¤Ë´í¸±¤Ê¤È¤¤À¤±¡¢¥Ñ¥Ã¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¿¤Ó¤·¤í¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ½é¤á¤Æ¤ï¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¡£¾¯¤·Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ä¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¤ä¤êÊý¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤ò´Þ¤á¡¢Ã¯¤«¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¼ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢6·î3Æü°Ê¹ß¤Ë¤¤¤¤¤ä¤êÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢Ìò¿¦¤ä¿¦¼ï¤Î´Ø·¸¤ÇÌÜÎ©¤ÄÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢Í¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ö¤È¡ý¡£°ÌÜÎ©¤Á¤»¤º¤ËÌÜÅª¤ò²Ì¤¿¤»¤Þ¤¹¡£
¾þ¤é¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤»¤ë¾ì½ê¤Ø
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤¬½¼¼Â¤¹¤ë1½µ´Ö¡£²ÈÂ²¤È¸ì¤é¤¦»þ´Ö¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢²È¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤¬²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¤ªÈè¤ìµ¤Ì£¤Î¿Í¤Û¤É¡¢µ¤¤¬¤Î¤é¤Ê¤¤¤ªÍ¶¤¤¤Ï¼Âà¤·¤Æ¡¢¿´¿È¤Î½¼ÅÅ¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£²È¤Ç¤ÏµÕ¤ËÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢µ¤·ó¤Í¤Ê¤¯²á¤´¤»¤ë¥«¥Õ¥§¤ä¹Ô¤¤Ä¤±¤Î°û¤ß²°¤Ê¤É¡¢ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤ò½Ð¤»¤ë¾ì½ê¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£ÀÖ¤ÎÂ¾¿Í¤È¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¿´¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤â¤Î¤Í¡£
´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë½½Ê¬¤ÊµÙÂ©¤ò
5·îËö¤ÏÈè¤ì¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¡¢¤ä¤äÂÎÄ´¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬Âç¤¤¤¸«ÄÌ¤·¡£ÌµÍý¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤âÍ¾·×¤ËÈè¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¿´Íð¤µ¤ì¤ë¿Í¤ä¤â¤Î¤«¤é¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¡¢µÙ¤á¤ë¾õ¶·¤Ê¤éµÙ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£6·î¤ËÆþ¤ì¤Ð½ù¡¹¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢3Æü°Ê¹ß¤Ï²ÈÂ²¤ä¿ÈÆâ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃÏ¸µ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ëÍ½´¶¤â¡£¾ðÊó¶¦Í¤Ï¥Þ¥á¤Ë¤·¤Æ¡¢³§¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¶¨ÎÏ¤¹¤ëÂÎÀ©¤òºî¤ì¤¿¤éÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿½ÐÈñ¤â¥×¥é¥¹¤Ë¡£