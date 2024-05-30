´ÉÍý¿¦¤ÏÈ³¥²¡¼¥à¡© ¡Ö6000±ß¤¯¤é¤¤¤Î¼êÅö¤Æ¤Ç¤Ï³ä¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë30ÂåÃËÀ
»Å»ö¤ÎÀÕÇ¤¤¬½Å¤¤´ÉÍý¿¦¤Ï¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Î¤·¤ï´ó¤»¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¬¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£½©ÅÄ¸©¤Ë½»¤à30ÂåÁ°È¾¤ÎÃËÀ¡Êµ»Ç½¹©¡¦ÀßÈ÷¡¦¸òÄÌ¡¦±¿Í¢¡¿Ç¯¼ý500Ëü±ß¡Ë¤Ï¡Ö´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë
¡Ö¤Ê¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£ ¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤ÏÈÉÄ¹¤Ï6000±ß¡¢¼çÇ¤¤Ï1Ëü2000±ß¤Î¼êÅö¤Æ¤·¤«ÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤ÈÉÔËþ¤²¤ËÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿»þ¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ÎÂç¤¤µ¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§Ô¢°Ë¥ì¥ó¡Ë
¡Ö»Ä¶È¤¬ÇÏ¼¯¤ß¤¿¤¤¤ËÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
ÃËÀ¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï²ÝÄ¹¤Ë¤Ï10Ëü±ß°Ê¾å¤Î¼êÅö¤Æ¤¬¤Ä¤¯¤¿¤á¡Ö²ÝÄ¹°Ê¾å¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì°Ê²¼¤ÎÃæ´Ö´ÉÍý¿¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»Å»ö¤ÎÁý²ÃÎÌ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼êÅö¤Æ¤¬¾¯¤Ê²á¤®¤Þ¤¹¡£ ÈÉÄ¹¡¢¼çÇ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡ÊÂ¾¤Î¼Ò°÷¤Ë¡ËÄÌ¾ï¶ÈÌ³¤ò°ú¤·Ñ¤²¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Þ¤ÇÄÌ¤êÄÌ¾ï¶ÈÌ³¤Ï¹Ô¤¤¡¢¥×¥é¥¹¤Ç´ÉÍý¿¦¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡á»Ä¶È¤¬ÇÏ¼¯¤ß¤¿¤¤¤ËÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¶ÈÌ³¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¹¹¤Ê¤ëÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î²á¹ó¤µ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö6000¡Á1Ëü2000±ß¡×¤Î¼êÅö¤Æ¤Ç¤Ï³ä¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ê°¤ê¤¹¤é´¶¤¸¤ë¡£ÃËÀ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿²ñ¼Ò¤ÎÀ©ÅÙ¤ËÂÐ¤·
¡ÖÄÌ¾ï¶ÈÌ³¤À¤±¤Ç¤â»Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë²Ã¤¨¤Æ´ÉÍý¶ÈÌ³¤Î»Ä¶È¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¸½¾ì¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤Ê¤ë°Ù¡¢ÅöÁ³ÀÕÇ¤¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë6000±ß¡Á¤Î¼êÅö¤Æ¤Ï³ä¤ê¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¹¤®¤ë¡£6000±ß¤¢¤²¤ë¤«¤é¹ß¤í¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤ÈËÜ²»¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¢¨¥¥ã¥ê¥³¥Í¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡Ö´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÅê¹Æ¤òÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡£²óÅú¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡¡https://questant.jp/q/B5WYTL0I