»¥ËÚ¡¦¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄº£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤Ø¡¡J£±ÎòÂå£³°Ì¤ÎÄÌ»»£²£´£°¾¡¤ÎÌ¾¾
¡¡£Ê£±»¥ËÚ¤Î¥ß¥Ï¥¤¥í¡¦¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¡Ê£¶£¶¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£¹Æü¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¡£»°¾åÂç¾¡ÂåÉ½¼èÄùÌò£Ç£Í¡Ê£µ£²¡Ë¤¬¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡ÖËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¤¿É½ÌÀ¤ò·ÇºÜ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ß¥·¥ã¡Ê¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤Î°¦¾Î¡Ë´ÆÆÄ¤ÈÀï¤¦·è°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥ÁÂÎÀ©¤Î·ÑÂ³¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥¯¥é¥Ö¤È¥ß¥·¥ã´ÆÆÄ¤È¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈºßÀÒ£·Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÇÇ¤¤ò²ò¤¯¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡£°£¶Ç¯¤Ë¹Åç´ÆÆÄ¤ÇÆüËÜ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿Æ±´ÆÆÄ¤Ï¡¢£±£²Ç¯¤«¤é»Ø´ø¤·¤¿±ºÏÂ¤Ç¤Ï¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤òÀ©ÇÆ¡£»¥ËÚ£±Ç¯ÌÜ¤Î£±£¸Ç¯¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î£´°Ì¤ØÆ³¤¤¤¿¡££²£¹Æü»þÅÀ¤Ç¹ß³Ê·÷¤Î£±£¹°Ì¤ËÄÀ¤à¤¬¡¢ÎòÂå£³°Ì¤Î£Ê£±ÄÌ»»£²£´£°¾¡¤òµó¤²¤ëÌ¾¾¤Î¥é¥¹¥È¤ò¤Ö¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°ÛÎã¤Î¥¯¥é¥ÖÉ½ÌÀ¤òµ¡¤Ë´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë¡£Æ±£Ç£Í¤Ï¼èºà¤Ë¡Ö¡Ê´ÆÆÄ¤Ï¡Ëº£µ¨¸Â¤ê¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö£Ê£²¹ß³Ê¤ò¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¢¡¥ß¥Ï¥¤¥í¡¦¥Ú¥È¥í¥ô¥£¥Ã¥Á¡¡£±£¹£µ£·Ç¯£±£°·î£±£¸Æü¡¢µì¥æ¡¼¥´¥¹¥é¥Ó¥¢¡¦¥í¥º¥Ë¥Ä¥¡À¸¤Þ¤ì¡££¶£¶ºÐ¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï£Í£Æ¤È¤·¤ÆÆ±¹ñ¤Î¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£Æ±¹ñÂåÉ½¤Ç£±»î¹ç½Ð¾ì¡£°úÂà¸å¤Ï£Ó¥°¥é¡¼¥Ä¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¤Ê¤É¤Î´ÆÆÄ¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£°£°£¶Ç¯£¶·î¤«¤é£Ê£±¹Åç¡¢£±£²Ç¯¤«¤é±ºÏÂ¡¢£±£¸Ç¯¤«¤é»¥ËÚ¤ò»Ø´ø¡£¼ç¤ÊÀ®ÀÓ¤Ï£±£¶Ç¯¥ë¥ô¥¡¥óÇÕÍ¥¾¡¡¢£±£¹Ç¯Æ±ÇÕ½àÍ¥¾¡¡£Å·¹ÄÇÕ¤Ï¹Åç¤È±ºÏÂ¤Ç½àÍ¥¾¡¤ò³Æ£±ÅÙ¡£°¦¾Î¤Ï¥ß¥·¥ã¡£