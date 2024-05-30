¡ÈÀµµÁ¡É¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢¤Ä¤¤¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤ë¡¡¡Ø³¹ÊÂ¤ß¾È¤é¤¹¥ä¥Ä¤é¡ÙÈáÁÔ´¶¤¿¤À¤è¤¦¾ìÌÌ¼Ì¿¿¸ø³«
¡¡6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤Î¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚ¥É¥é10¡Ø³¹ÊÂ¤ß¾È¤é¤¹¥ä¥Ä¤é¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å10¡§00¡Á¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬¡¢6·î1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢Æ±ÏÃ¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¼Ô¡©Êª±¢¤Ë±£¤ì¤ëÃÝÃæÄ¾¿Í±é¤¸¤ë³¹¤Î¿Í
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¤µ¤Ó¤ì¤¿¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¾¦Å¹³¹¤Ç·Ð±Ä¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥±¡¼¥²°¡ÖÎø¤Î¼Â¡×¤ò±Ä¤àÅ¹¼ç¡¦ÃÝÌîÀµµÁ¡Ê¿¹ËÜ¡Ë¤¬¡¢Ãç´Ö¤Î¤¿¤á¡¢³¹¤Î¤¿¤á¤Ë´¬¤µ¯¤³¤¹¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£ÂçÀÚ¤ÊÅ¹¤È²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢°»ö¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¥É¥é¥Þ¤ÏÍ½´ü¤»¤ÌÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¡¡Âè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÀµµÁ¤È¹ÓÌÚÂÀ°ì¡ÊÉÍÌî¸¬ÂÀ¡Ë¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µ¶Áõ¶¯Åð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤ÈÊü²Ð¤Îµ¿¤¤¡£²ÐºÒÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±¶âÌÜÅö¤Æ¤Î¥Ä¥Á¥ä¡Ê¤Ç¤ó¤Ç¤ó¡Ë¤«¤éÊü²Ð¤òÍê¤Þ¤ì¡¢ÁÒ¸Ë¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë²Ð¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»öÂÖ¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹ÓÌÚ¤¬·Ù»¡¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Êü²Ð¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÁÒ¸Ë¤ËÍè¤¿¤¬¡¢Êü²Ð¤ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢²Ð»ö¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Êü²Ð¤Îµ¿¤¤¤ÇÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÀµµÁ¤È¹ÓÌÚ¡£Êü²Ð¤Î¿¿ÈÈ¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¼Ô¡©Êª±¢¤Ë±£¤ì¤ëÃÝÃæÄ¾¿Í±é¤¸¤ë³¹¤Î¿Í
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¤µ¤Ó¤ì¤¿¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¾¦Å¹³¹¤Ç·Ð±Ä¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥±¡¼¥²°¡ÖÎø¤Î¼Â¡×¤ò±Ä¤àÅ¹¼ç¡¦ÃÝÌîÀµµÁ¡Ê¿¹ËÜ¡Ë¤¬¡¢Ãç´Ö¤Î¤¿¤á¡¢³¹¤Î¤¿¤á¤Ë´¬¤µ¯¤³¤¹¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£ÂçÀÚ¤ÊÅ¹¤È²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢°»ö¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¥É¥é¥Þ¤ÏÍ½´ü¤»¤ÌÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¡¡Êü²Ð¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÇÁÒ¸Ë¤ËÍè¤¿¤¬¡¢Êü²Ð¤ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢²Ð»ö¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Êü²Ð¤Îµ¿¤¤¤ÇÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÀµµÁ¤È¹ÓÌÚ¡£Êü²Ð¤Î¿¿ÈÈ¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤Ê¤Î¤«¡£