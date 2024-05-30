ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡¢¥¢¥á¥ê¥«£Î£Ù¤Ç¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡½÷Í¥¤ÎÎëÌÚÊÝÆàÈþ¤¬£²£¹Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾Á°¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î£Î£Ù¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿ÎëÌÚ¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö½ë¤«¤Ã¤¿¡¡Áû¤¬¤·¤«¤Ã¤¿¡¡¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡¡¤½¤·¤Æ¿Í¡¹¤ÎÊâ¤Êý¤¬°ÊÁ°¤è¤ê¤ª¤½¤í¤·¤¯Â®¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¡¤â¤·¤«¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Íî¤Á¤¿¤»¤¤¤«¡©¡¡¤È¤Û¤Û¡Ä¡¡¤á¤²¤º¤Ë¿©¤Ù¤¿¡¡ÂÀ¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¤ä¹ë²÷¤Ë¥°¥ë¥á¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¡ÖÅù¿ÈÂç¤Ç¤¤É¤é¤º¼«Á³¤Ê´¶¤¸¤¬ËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÇÁÇÅ¨¤À¤Ê¡×¡Ö¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤¬¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¤¸¤ÇÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»ä¤ÎÀÄ½Õ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£