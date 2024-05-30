¡ÚÄ¾·â¼èºà¡Û1²¯±ßÄ¶¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤«¡Äº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤Ç70ºÐ¤ÎÃËÂáÊá¡¡Èï³²¼Ô¸ì¤ë¡ÈÈëÌ©¤Î¤â¤¦¤±ÏÃ¡É¡¡µ¼Ô¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ä
YouTube¤Ê¤É¤ÇÆÈ¼«¤Î·Ð±ÄÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬¡¢½÷À¤Ë¥¦¥½¤ÎÅê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¸½¶â1²¯±ß°Ê¾å¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ29Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÂáÊáÁ°¤Ë¤³¤ÎÃË¤òÄ¾·â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î16Æü¡£
¡½¡½¹Â¸ý¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹Â¸ý¹Ì»ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê70¡Ë
¡Ö¤Ï¤¤¡©¡×
¡½¡½¹Â¸ý¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹Â¸ý¹Ì»ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê70¡Ë
¡Ö¤¤¤ä¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¡×
»ä¤¿¤Á¤¬Ä¾·â¤·¤¿¤³¤ÎÃË¡£29Æü¡¢¤½¤Î»Ñ¤ÏÆàÎÉ¸©¤Î·Ù»¡½ð¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¼Ò°÷¤Î¹Â¸ý¹Ì»ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê70¡Ë¡£º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹Â¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼«¿È¤¬¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¥¦¥½¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢Ìó1²¯1000Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ®¸ù¤È¾Ð´é¤ËÆ³¤±¤ë¡¡ËÜÊª¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡Ä¡×
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹Â¸ýÍÆµ¿¼Ô¡£·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢·Ð±Ä¤Ê¤É¤ËÌòÎ©¤ÄÆÈ¼«¤ÎÍýÏÀ¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¹Â¸ý¼°Ê¬ÀÏ³Ø¡×¤Ç¤¹¡£
»þ¤Ë¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«¤¡Ä
¹Â¸ý¹Ì»ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê¹Â¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Ê¡¼¤è¤ê¡Ë
¡Ö³Ð¤¨¤¿¤³¤È¤¬»Å»ö¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¸³è¤Ë¤â¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×
¡ÖÀ®¸ù¤ØÆ³¤¯¤¿¤á¤ÎÊýË¡¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È1²¯±ß°Ê¾å¤ÎÈï³²¡É¡¡²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô
¡Ö¿Í´Ö³Ø¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤¬¤Þ¤µ¤«¤À¤Þ¤¹¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤â¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Í´ÖÉÔ¿®°Ê³°¤Î²¿¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ïº£²ó¡¢1²¯±ß°Ê¾å¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð±Ä¼Ô¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£¼«¿È¤â¹Â¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë»²²Ã¤·¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¸ÜÌä¤È¤·¤ÆÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤ë¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¡¢·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡Ä
¹Â¸ýÍÆµ¿¼Ô
¡Ö¶âÍø¤ÎÄã¤¤¶ä¹Ô¤è¤ê¤â¤¦¤«¤ëÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£Á´¤Æ¸½¶â¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤¹¤ë¤±¤ÉÃ¯¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¡×
Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÈëÌ©¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÏÃ¡É¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¶â¤òÍÂ¤±¤ë¤À¤±¤ÇÇ¯¤Ë8¡óÄøÅÙ¤Î¶âÍø¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤¦¤±ÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£
¡È1²¯±ß°Ê¾å¤ÎÈï³²¡É¡¡²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô
¡Ö¹Â¸ýÀèÀ¸¤¬»ý¤Á¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤ª¼õ¤±¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢Äó°Æ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª¼õ¤±¤·¤¿¡£100¡ó¹Â¸ýÀèÀ¸¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×
¹Â¸ýÍÆµ¿¼Ô¤ò¿®ÍÑ¤·¡¢¶â¤òÍÂ¤±¤¿¤È¤¤¤¦·Ð±Ä¼Ô¡£ºÇ½é¤Ï¼«Í³¤Ë°ú¤½Ð¤»¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÂ¤±¶â¤¬Ìó1²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤³¤í¡¢µÞ¤Ë°ú¤½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ð±Ä¼Ô¤Ï¡¢¹Â¸ýÍÆµ¿¼Ô¤òÄ¾ÀÜÌä¤¤¤¿¤À¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤Î¼ÂºÝ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡Ê2022Ç¯¤ÎÏ¿²»²»À¼¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡È1²¯±ß°Ê¾å¤ÎÈï³²¡É¡¡²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô
¡Ö¤½¤ì¤ÏÀèÀ¸¡Ê¹Â¸ýÍÆµ¿¼Ô¡ËÊÖ¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¹Â¸ý¹Ì»ùÍÆµ¿¼Ô
¡ÖÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡È1²¯±ß°Ê¾å¤ÎÈï³²¡É¡¡²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô
¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¹Â¸ý¹Ì»ùÍÆµ¿¼Ô
¡ÖÉ¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Ç¤âº£¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤«¤é°°Õ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤À¤Þ¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡ËÍ¤Ï½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¬Èï³²¼Ô¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹Â¸ýÍÆµ¿¼Ô¡£¤³¤Î¤¢¤È¡¢¹Â¸ýÍÆµ¿¼Ô¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìó1²¯1000Ëü±ß¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
ÂáÊáÁ°¤Î¹Â¸ýÍÆµ¿¼Ô¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤È¡Ä
¡½¡½¹Â¸ý¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹Â¸ý¹Ì»ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê16Æü¡Ë
¡Ö¤Ï¤¤¡©¡×
¡½¡½¹Â¸ý¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹Â¸ý¹Ì»ùÍÆµ¿¼Ô
¡Ö¤¤¤ä¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¡×
ËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈÝÄê¡£¤½¤Î¸å¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ä
¡½¡½¤ª¶â¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿¿Áê¤Ï¡©
¹Â¸ý¹Ì»ùÍÆµ¿¼Ô
¡Ö¡Ä¡×
¡½¡½¤É¤³¤«¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ë¡©
¹Â¸ý¹Ì»ùÍÆµ¿¼Ô
¡Ö¡Ä¡×
Åú¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤âÈï³²¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«Ä´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£¡Ê5·î29ÆüÊüÁ÷¡Ønews zero¡Ù¤è¤ê¡Ë