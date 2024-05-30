※経済指標

＊リッチモンド連銀製造業指数（5月）23:00

結果 0.0

予想 -7.0 前回 -7.0



※発言・ニュース

＊米地区連銀報告（ベージュブック）

・経済活動は大半の地区で微増

・小売売上高は裁量消費の減少を示す。

・物価に対する感度の高まりが消費活動を制限。

・雇用は小幅増加、４地区は変化なし。

・物価は緩やかなペースで上昇。今後も続く見込み。



＊米７年債入札結果

最高落札利回り 4.650％（WI：4.637％）

応札倍率 2.43倍（前回：2.48倍）



＊クリーブランド連銀

クリーブランド連銀はゴールドマン出身のベス・ハマック氏を次期総裁に指名した。

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