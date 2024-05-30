ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
＊リッチモンド連銀製造業指数（5月）23:00
結果 0.0
予想 -7.0 前回 -7.0
※発言・ニュース
＊米地区連銀報告（ベージュブック）
・経済活動は大半の地区で微増
・小売売上高は裁量消費の減少を示す。
・物価に対する感度の高まりが消費活動を制限。
・雇用は小幅増加、４地区は変化なし。
・物価は緩やかなペースで上昇。今後も続く見込み。
＊米７年債入札結果
最高落札利回り 4.650％（WI：4.637％）
応札倍率 2.43倍（前回：2.48倍）
＊クリーブランド連銀
クリーブランド連銀はゴールドマン出身のベス・ハマック氏を次期総裁に指名した。
＊リッチモンド連銀製造業指数（5月）23:00
結果 0.0
予想 -7.0 前回 -7.0
※発言・ニュース
＊米地区連銀報告（ベージュブック）
・経済活動は大半の地区で微増
・小売売上高は裁量消費の減少を示す。
・物価に対する感度の高まりが消費活動を制限。
・雇用は小幅増加、４地区は変化なし。
・物価は緩やかなペースで上昇。今後も続く見込み。
＊米７年債入札結果
最高落札利回り 4.650％（WI：4.637％）
応札倍率 2.43倍（前回：2.48倍）
＊クリーブランド連銀
クリーブランド連銀はゴールドマン出身のベス・ハマック氏を次期総裁に指名した。