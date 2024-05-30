30日午前2時15分ごろ、福島県、栃木県、東京都で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は東海道南方沖で、震源の深さはおよそ390km、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、福島県の双葉町、栃木県の宇都宮市と鹿沼市、それに下野市、東京都の東京千代田区です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□福島県

双葉町



□栃木県

宇都宮市 鹿沼市 下野市



□東京都

東京千代田区

■震度1

□福島県

いわき市 南相馬市 福島広野町

楢葉町 川内村 大熊町

浪江町 福島市 郡山市

白河市 須賀川市 田村市

棚倉町 矢祭町 石川町

玉川村 浅川町 小野町



□栃木県

栃木市 佐野市 小山市

真岡市 益子町 茂木町

市貝町 芳賀町 壬生町

野木町 高根沢町 栃木那珂川町

日光市 大田原市



□東京都

東京中央区 東京港区 東京新宿区

東京文京区 東京江東区 東京品川区

東京目黒区 東京大田区 東京世田谷区

東京渋谷区 東京中野区 東京杉並区

東京北区 東京荒川区 東京板橋区

東京練馬区 東京足立区 東京葛飾区

東京江戸川区 調布市 町田市

国分寺市 西東京市



□宮城県

大崎市 岩沼市 大河原町

丸森町 松島町



□茨城県

水戸市 日立市 常陸太田市

高萩市 北茨城市 笠間市

ひたちなか市 常陸大宮市 小美玉市

茨城町 城里町 東海村

大子町 土浦市 茨城古河市

石岡市 取手市 つくば市

筑西市 坂東市 稲敷市

かすみがうら市 桜川市 つくばみらい市

利根町



□群馬県

沼田市 桐生市 館林市

渋川市 板倉町 群馬明和町

千代田町 大泉町 邑楽町



□埼玉県

熊谷市 行田市 加須市

鴻巣市 久喜市 吉見町

さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま見沼区

さいたま中央区 さいたま浦和区 さいたま南区

さいたま緑区 川口市 春日部市

狭山市 上尾市 草加市

越谷市 蕨市 志木市

和光市 新座市 桶川市

八潮市 富士見市 三郷市

幸手市 吉川市 ふじみ野市

白岡市 伊奈町 埼玉三芳町

川島町 宮代町



□千葉県

東金市 香取市 山武市

多古町 一宮町 長南町

千葉中央区 千葉花見川区 千葉美浜区

市川市 野田市 柏市

市原市 八千代市 鎌ケ谷市

浦安市 印西市 白井市

館山市 木更津市 勝浦市

鴨川市 君津市 南房総市



□神奈川県

横浜神奈川区 横浜中区 川崎川崎区

川崎中原区 川崎宮前区 横須賀市

三浦市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。