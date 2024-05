2024年10月11日(金)~10月13日(日)New York City Centerにて、『ATTACK on TITAN: The Musical』が上演されることが決定した。

ATTACK on TITAN: The Musical | OFFICIAL TRAILER

2009~2021年に「別冊少年マガジン」(講談社)にて連載され、コミックス累計発行部数1億4千万部を突破した、大人気漫画『進撃の巨人』。同作を舞台化した「進撃の巨人」-the Musical-は2023年1月に大阪・東京にて上演、ビジュアル解禁時には漫画の中から出てきたようなビジュアルの完成度がSNS上で話題を呼んだ。最新のテクノロジーやギミックとアナログな演劇的手法が融合した舞台演出、舞台上に出現する“巨人”の圧倒的な存在感や、音楽・ダンス・アクションを交えた多彩な表現など、そのクオリティの高さから初日開幕後にSNS上で口コミが広がり、満員御礼で千秋楽を迎えた。

2023年1月公演の舞台写真

そしてこの度、2024年10月にアメリカ・ニューヨーク公演の上演が決定。

初の海外公演となる本公演は、1943年に設立され、演劇・ダンス・音楽と幅広いジャンルの公演を行っている劇場「New York City Center」で上演する。

日本初演に引き続き、演出を植木 豪が手掛け、エレン・イェーガー役を岡宮来夢、ミカサ・アッカーマン役を高月彩良、アルミン・アルレルト役を小西詠斗、リヴァイ役を松田 凌、エルヴィン・スミス役を大野拓朗が務める。ニューヨーク公演では、ジャン・キルシュタイン役を松田昇大、コニー・スプリンガー役を高橋祐理が新たに演じる。

さらに、ニューヨーク公演決定にあたって、原作:諫山 創よりコメントも届いた。新たな地で挑戦する「進撃の巨人」-the Musical-に期待しよう。

原作:諫山 創 コメント

東京公演を見た時、舞台の迫力に圧倒されました。ミュージカルという表現方法が『進撃の巨人』という作品にぴった

りだと思いました。演者さんのアクションと歌が、原作ともアニメとも一味違う新しい『進撃の巨人』にしてくれています。

とても素晴らしい舞台に仕上げていただきましたので、早くニューヨークの皆さんにも見ていただきたいです。公演開

始を楽しみにしていただければと思います。

【STORY】

人を食らう巨人…その恐るべき存在から逃れるため、

人々は巨大な三重の壁を築き上げ、自由と引き換えに平和を手にした。

それから 100 年、突如として平和は崩れ去る。



その日 人類は思い出した

ヤツらに支配されていた恐怖を…鳥籠の中に囚われていた屈辱を……



現れた超大型巨人により、人々の生活は蹂躙され、

大切な存在をも奪われていく。



幼いエレンは巨人を見つめ、憎しみを込めて誓う。



駆逐してやる!!

この世から…

一匹残らず!!