LCディベロップメンツは栃木県大田原市湯津上の森の中にある閉店した蕎麦屋と未利用の元企業保養所をカフェ・宿泊施設・キャンプ場宿泊施設として再生させ、今回オープンさせます。

本プロジェクトの企画・プロデュースは、空間デザイン・プロジェクト企画デザイン集団であるHajikamiが担当し、施設全体のコンセプト、空間デザイン、改修計画を実施。

栃木県大田原市湯津上にて、地産地消のカフェを中心としたアクティビティ体験、原生林の中の自然体験を楽しむフィールド「NASU SATOYAMA FIELD(ナス サトヤマ フィールド)」を2024年6月1日よりプレオープンします。

NASU SATOYAMA FIELD(ナス サトヤマ フィールド)

所在地: 栃木県大田原市湯津上2914-2

施設 : 飲食店舗、宿泊棟3棟、ショップ棟、浴場・サウナ、キャンプ場

HP :

栃木県大田原。

TEL : 080-9405-7747

E-mail:

info@nasusatoyamafield.jp

栃木県大田原市湯津上は那須エリアとして、周囲に数多くの温泉、日本一の鮎のメッカである那珂川があり、夏は鮎釣りやハイキング等のアクティビティに訪れる人を見込めるエリアとなっています。

そして、松尾芭蕉ゆかりの歴史や文化を紡ぐ黒羽エリアには、重要文化財である雲巌寺や大雄寺があり、老若男女問わずエリアの魅力を思う存分味わえます。

前述の立地にある本施設は、嗜好を凝らした空間を堪能できる一棟貸しの宿泊施設三棟と、地産地消の食材・自家焙煎珈琲を提供するカフェ、原生林の中で自然体験及び様々なキャンプギアを楽しむことができるキャンプフィールドそして森林の中の木々が感じられる浴場・サウナ棟から成り立っています。

■森林の木々達と一体となったカフェ

ガラス張りで森林の木々と一体となった空間で地産地消の食、・自家焙煎珈琲、オリジナルハーブティーを味わえるカフェ。

開放的なテラス席ではペットも一緒にのんびりとしたカフェ時間を味わえるようになっています。

カフェ棟

■一棟貸しの宿泊施設三棟

・大人数で利用でき、森の中に張り出す大きなテラスデッキが特徴の、グループや何組かのファミリーで楽しむことができる棟

・キャンプギア家具に囲まれ、ファミリー、ご夫婦、お二人などプライベート利用に最適な空間と高台テラスが特徴な棟

・ファミリー、グループなどの利用に最適な空間とプライベートサウナが特徴な棟で構成され、それぞれ自然やアウトドアが楽しめる空間として用意されています。

宿泊棟

■キャンプ場

キャンプ場は、豊かな森林に囲まれた絶好のロケーションにあります。

四季折々の風景を楽しみながら、大自然の中でリフレッシュできる最高のアウトドア体験をお届け!

緑豊かな森林の中に位置し、鳥のさえずりや風の音が心地よく響く、美しい木々に囲まれたサイトで、自然の静けさを存分に味わえます。

利用人数に合わせた大中小のそれぞれの広さを持つキャンプサイトが計12区画、そして、高級キャンプギアが常設された手ぶらキャンプエリアを3区画用意されています。

初心者からベテランキャンパーまで、誰もが楽しめる環境となっています。

手ぶらキャンプエリアでは、快適なキャンプを楽しめるよう、厳選された高級キャンプギアをフルセットで用意されています。

テント、寝袋、チェア、テーブル、さらにはバーベキューグリルまで、すべての設備が揃っています。

キャンプ場

■ショップ棟

ショップ棟では、高級キャンプギアから、人気のキャンプギア、スタッフ厳選の一度は体験したいキャンプギアまで数多く揃えています。

キャンプ利用者様はオプションにて当該ギアをレンタルが可能となっており、利用体験も楽しめるようにしています。

また、地元の農作物の販売を予定しています。

ショップ棟

■浴場・サウナ

宿泊者のオプションとして、2時間制のプライベートお風呂とサウナを体験できる施設を用意しています。

ロウリュができるサウナストーブを用意し、水風呂、外気浴デッキや高台の景色が望める浴場でリフレッシュする時間を過ごすことが可能となっています。

浴場・サウナ

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 自然豊かなカフェ・宿泊施設・キャンプ場の複合施設!NASU SATOYAMA FIELD(ナス サトヤマ フィールド) appeared first on Dtimes.