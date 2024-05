最強最硬のツボ押しギア！美健産業「鬼枕」

美健産業は、96個の陶器製の硬い突起が、頑固なコリを撃退するツボ押しギア「鬼枕」を開発。

2024年5月31日よりクラウドファンディングをCAMPFIREにて開始します。

また、三重県熊野市の世界遺産・鬼ヶ城センターで今秋より販売開始の予定です。

美健産業「鬼枕」

中部リハビリテーション専門学校を卒業した経歴を持つ河合はツボについて基本的な知識はありましたが、改めて調べれば調べるほど、ツボを刺激する事はコリをほぐすだけではなく身体を整える事がわかり、その奥深さに開発期間は長期化。

マット形状、青竹踏み形状など、様々なパターンを試すこと約3年。

96個の突起をもつかつてない枕型の形状へ辿り着きました。

材質についても試行を重ね、プラスティックや樹脂製など検討ののち、筋肉のコリに強い刺激が与えられる陶器を採用。

「瀬戸物」の瀬戸市の窯元でパリでの個展開催など精力的に活動されている陶芸作家・寺田 聡さんの協力を得て試作を重ね、どんな頑固なコリをも撃退する“最強最硬のツボ押しギア”「鬼枕」が誕生しました。

■社会背景:女性の76%が悩まされる肩こり・首のこり。

しかしその対策は自己流が大半を占める

クロスマーケティング社が全国20歳〜69歳の男女を対象に実施した「肩こりや首のこりに関する調査(2023年)」によると、40代を中心とした女性の76%が肩こりや首のこりの症状があると回答(男性は62.5%)。

その対策として、「ストレッチ」「塗り薬」「器具を使わない自分でのマッサージ」など、プロのマッサージ師や専用器具を介さない自己流での対処法が上位回答を占め、根本的な解決には遠いという実態が見受けられます。

“最強最硬のツボ押しギア”「鬼枕」の特徴

・開発コンセプト:『ヤワな刺激じゃ物足りない!』

ゴムやシリコンでは刺激がぜんぜん足りなかった娘の症状から自然に生まれた開発コンセプトです。

・独自開発・革命的なデザインの陶器の枕で、特許を取得

どんなに頑固なコリでも、コリよさらば!(意匠登録 第1170064)

・世界遺産・熊野市鬼ヶ城センターの出品登録商品

鬼の金棒のようなフォルムで鬼のような頑固なコリをほぐす枕という意味で名付けた『鬼枕』に共感いただき、世界遺産である熊野市鬼ヶ城センターのお土産として、出品登録商品となりました。

・インフルエンサーなど200名以上のモニターを動員

インフルエンサーの方々はじめ200名以上の方々にモニターを依頼。

肝心となる突起の破損など失敗の連続に心が折れそうになりながらも、あらゆる体型の方にご満足いただける仕上がりにできました。

クラウドファンディングの詳細

<クラウドファンディングURL>

・公開前/〜5月31日(金):

https://camp-fire.jp/projects/746420/preview?token=39qlne26

・公開後/5月31日(金)〜:

https://camp-fire.jp/projects/view/746420

<スケジュール>

2024年5月31日 プロジェクトスタート

2024年7月31日 プロジェクト期間終了

2024年10月下旬 順次リターン発送開始予定

<クラウドファンディングのリターン品>

・「鬼枕」 超々早割 10,010円(税込/限定200個)

・「鬼枕」 超早割 10,725円(税込/限定200個)

・「鬼枕」 早割 11,440円(税込/限定200個)

・「鬼枕」 キャンプファイヤー割 12,870円(税込)

※一般販売予定価格 14,300円(税込)

