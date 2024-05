【東京サイコデミック~公安調査庁特別事象科学情報分析室 特殊捜査事件簿~】5月30日 発売価格:5,940円CEROレーティング:D(17才以上対象)プレイ人数:1人

グラビティゲームアライズは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch/PC(Steam)用2D×シネマティック・リアル科学捜査シミュレーションゲーム「東京サイコデミック~公安調査庁特別事象科学情報分析室 特殊捜査事件簿~(以下、東京サイコデミック)」を5月30日に発売する。価格は5,940円。

本作は、科学捜査で超常現象に立ち向かう、リアル科学捜査シミュレーションゲーム。物証などを専門的な能力をもつ仲間と協力し、解析ツールや自身の捜査能力を使って事件を解決していく。

【【5月30日発売】「東京サイコデミック」最新プロモーションムービー】【【キャスト発表】「東京サイコデミック」キャラクター紹介ムービー】

本作の無料体験版が、PlayStation Store、ニンテンドーeショップ、Steamストアにて配信中。体験版では、プロローグから1章序盤の物語、実写表現を利用した「映像照合」や推理を整理するための「エビデンスボード」などの捜査体験をすることができる。

【体験版配信ページ】

□PlayStation Storeのページ

□ニンテンドーeショップのページ

□Steamストアのページ

「東京サイコデミック」ゲーム概要

【あらすじ】

世界は変わった。未知のウイルスにより、東京ロックダウン(首都封鎖)が発生した。

都市封鎖後、3年が経過し新たなる首相が就任。その手腕を発揮したことで、ロックダウンが収束に向かう。

しかし___

都市機能が改善に向うはずだったが、東京内で超常的な事件が多発していく。

本作では、捜査資料などから、専門的な能力をもつ仲間(キャラクター)と協力しながら物証を集め、実写を用いた映像と解析ツールを使って、プレーヤーが能動的に事件を解決していく。決まったルートが存在しないため、自分自身で推理し、仮説を立て、証拠を集めて事件の真相を解明していく。

パンデミック終息後の“東京”が舞台

【東京サイコデミック ~公安調査庁特別事象科学情報分析室 特殊捜査事件簿~ ゲーム紹介ムービー】

未知のウイルスにより、パンデミックが発生し首都封鎖した東京。その3年後、首都封鎖も終息に向かい、日常を取り戻したかのように見えたが、なぜか超常的な事件が多発する。プレーヤーは探偵として、仲間と共に事件解決に挑む。

現実(リアル)とゲームが交差する“2D×シネマティック表現”

ドラマパートは2D×実写表現、捜査パートは実写を用いた事件現場写真やカメラ映像を駆使することで、推理ドラマのようなリアルな臨場感を楽しめる。

リアル科学捜査シミュレーションで挑む“超難解な未解決事件”

本格的な科学捜査ツールも登場。防犯カメラ映像や音声データ、調書など多数のデータから、真実に近づくための証拠を探し出していく。

推理ドラマなどでよく見るエビデンスボードで証拠を整理、自分自身の答えを導き出そう。事件解明度によってエンディングが分岐する。

