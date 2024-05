King ＆ Prince永瀬廉、耳の怪我で「WE ARE！」30日公演見合わせを発表 29日に急遽欠席していた【全文】

◆永瀬廉が耳の怪我

【モデルプレス=2024/05/29】King & Princeの 永瀬廉 が、耳の怪我により、京セラドーム大阪にて開催されたライブイベント「WE ARE! Let's get the party STARTO!!」5月29日公演を欠席していたことがわかった。同日「 STARTO ENTERTAINMENT 」(スタートエンターテインメント)が公式サイトを通じ報告し、30日公演の出演見合わせも発表した。同日、永瀬は体調不良のため29日公演を欠席することが、メンバーの高橋海人(※「高」は正式には「はしごだか」)よりグループの公式X(旧Twitter)にて伝えられていた。

◆全文

公演終了後、公式サイトでは「本日King & Prince 永瀬廉 が耳の怪我のため、『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』5月29日(水)18:00公演の出演を見合わせて頂きました」と永瀬が耳の怪我を負っていたことを説明。「出演を楽しみにご来場頂きましたお客様にはご心配をお掛け致しました事、お詫び申し上げます」と謝罪した。これを受け、翌30日公演も大事を取り出演を見合わせると発表。なお、高橋は引き続き出演することを伝え、「何卒ご了承いただけますよう、宜しくお願い申し上げます」と呼びかけた。同公演は、旧ジャニーズ事務所所属タレントのマネジメントなどを担う新会社「 STARTO ENTERTAINMENT 」が開催する初の大型ライブイベント。SUPER EIGHT、King & Prince、SixTONES、Snow Manら所属アーティストが集結する。4月10日には、東京ドームにて東京公演を開催。京セラドーム大阪での大阪公演は、5月29日〜30日の2日間行われる。(modelpress編集部)本日King & Prince 永瀬廉 が耳の怪我のため、「WE ARE! Let's get the party STARTO!!」5月29日(水)18:00公演の出演を見合わせて頂きました。出演を楽しみにご来場頂きましたお客様にはご心配をお掛け致しました事、お詫び申し上げます。明日5月30日(木)16:00公演も大事を取り出演を見合わせることとなりましたので、重ねてお詫びとご報告をさせて頂きます。King & Prince高橋海人は、引き続き明日の公演も出演させて頂きますので、何卒ご了承いただけますよう、宜しくお願い申し上げます。情報: STARTO ENTERTAINMENT https://starto.jp/s/p/news/detail/10164?ima=1557&artist=【Not Sponsored 記事】