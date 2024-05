STARTO ENTERTAINMENTは29日、公式サイトを更新。King & Princeの永瀬廉が、きょう29日に京セラドーム大阪で開催された所属アーティストによる合同コンサート『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』を耳の怪我により休演したことを発表した。



公式サイトでは「本日King & Prince永瀬廉が耳の怪我のため、『WE ARE! Let's get the party STARTO!!』5月29日(水)18:00公演の出演を見合わせて頂きました。出演を楽しみにご来場頂きましたお客様にはご心配をお掛け致しました事、お詫び申し上げます」と謝罪。



また、大事をとってあす30日午後6時の公演も出演を見合わせることとなり「重ねてお詫びとご報告をさせて頂きます」と報告。なお、高橋海人(※高=はしごだか)は引き続き、一人で出演する。



高橋は29日夜に公式Xを更新。「レンのことを応援してくれる方も含め全ティアラに向けて精一杯頑張りますので楽しんでもらえると嬉しいです!」とコメントしていた。