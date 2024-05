【魔導騎士アスフェル鈴木の一日】著者:西村たまじ集英社

異世界に憧れる病弱な少年・鈴木のりお。ある日、彼の前に異世界から魔導騎士・アスフェルが舞い降りる。傷を負ったアスフェルを助けたのりおは魔法界へ、アスフェルは、のりおの代わりに学校へ行くことになるが……。

本作「魔導騎士アスフェル鈴木の一日」は、西村たまじ氏による短編ギャグマンガ。第95回赤塚賞準入選の作品で、2022年1月19日から「少年ジャンプ+」にて配信されている。

魔法騎士として、魔法界ではきっとかなりの地位があるであろう高貴なアスフェル。精霊を操り、伝説の剣っぽいものを振るい、リコーダーを横に吹く。そんなアスフェルだが、唯一変身魔法は苦手だった。命の恩人、のりおの出席日数を稼ぐために登校するが、長髪美形の見た目はどう考えても鈴木のりおではない。だが、言い張ればなんとかなってしまうのが面白い。学校生活の中で英雄ぶりをいかんなく発揮しつつも、いろいろと残念な魔法騎士アスフェルの一日を楽しんで欲しい。

【あらすじ】

