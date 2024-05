【「【新装版】今どきの若いモンは」23巻】5月30日 発売価格:715円(Amazon、楽天ブックスなど)

小学館は、マンガ「【新装版】今どきの若いモンは」の23巻を5月30日に発売する。Amazonや楽天ブックスでの販売価格は715円。

本作は吉谷光平氏が「サイコミ」で連載している作品で、2022年にはWOWOWオリジナルドラマとして、反町隆史氏の主演によって実写化された。発行部数は4月の時点で累計100万部を突破している。

ストーリーは一見コワモテな課長・石沢と新入社員・麦田をめぐる“今どき”お仕事コメディ。23巻では、みつはしスーパー売却という悪魔の計画を裏で進めていた専務・赤巻がついに本性を露わにし、麦田が絶望の淵に立たされてしまう。

【「【新装版】今どきの若いモンは」23巻あらすじ】

裏で着々とみつはしスーパー売却案を進めていた赤巻が、ついに本性を露わに!

ほぼ全ての職員に不幸が訪れる悪魔の計画が、まもなく決定されようとしていた。

それを知るのは麦田を含む数少ない仲間のみ。

相手は専務。人心掌握のエキスパート。

スーパー業界素人のいち社員に、一体何ができるのか……!?

絶望の淵に立たされた麦田に、更なる絶望が。

それは、これまで数々のヒントをくれたゲンさんの不正についてだった。

