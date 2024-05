【「T・Pぼん(タイムパトロールぼん)」新装版3巻】5月30日 発売価格:1,210円

小学館は、マンガ「T・Pぼん(タイムパトロールぼん)」の新装版3巻を5月30日に発売する。価格は1,210円。

本作は藤子・F・不二雄氏が発表したSFアドベンチャーで、全世界・全時代を通じて不幸な死を遂げた人々を助けに行く未来の組織、T・P(タイムパトロール)をめぐる物語。平凡な中学生・並平凡(なみひらぼん)が、歴史の定めに抗いながら目の前の命を救おうとする。

新装版には連載当時の発表順に全35話が収められており、3巻の収録内容はPART 15「通り魔殺人事件」からPART 21「武蔵野の先人たち」まで。表紙には主人公・ぼんと後輩として見習い隊員となったユミ子がタイムボートに2人乗りする姿が描かれており、巻末には作者自身による解説として作品に深く関わるテキストも収録されている。

また本作は5月2日よりNetflixにてアニメ版が独占配信されており、続編となるシーズン2も7月17日より配信される予定となっている。

【「T・Pぼん(タイムパトロールぼん)」新装版3巻の目次】

PART 15: 通り魔殺人事件

PART 16: チャク・モールのいけにえ

PART 17: 平家の落人

PART 18: ドラキュラの館

PART 19: 最初のアメリカ人

PART 20: シュメールの少年

PART 21: 武蔵野の先人たち

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.