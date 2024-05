【「新装版 動物のお医者さん」5巻】5月30日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「新装版 動物のお医者さん」の5巻を5月30日に発売する。価格は770円。

本作はH大学の獣医学部を舞台として繰り広げられる、佐々木倫子氏の国民的動物コメディ。新装版は全12巻で、12月まで毎月30日頃に1冊ずつ刊行される予定となっている。

5巻では牛の出産や動物園実習のチンパンジーなど、さまざまな動物と交流する日々が続くなか、獣医学部の学科試験でハムテルに意外な判定が……。「西根家のお正月」、「菱沼さんの帰省」他も収録されている。

なお全巻収納BOXのプレゼント企画も実施されており、詳細は単行本の帯に記載されている。

【「新装版 動物のお医者さん」5巻あらすじ】

チョビは獣医が好き……!?

H大学獣医学部4年生の西根公輝(通称:ハムテル)。

牛の出産や動物園実習のチンパンジー

……と、様々な動物との日々が続く。

そんな中、獣医学部の学科試験で

ハムテルに意外な判定が……!?

西根家のお正月、菱沼さんの帰省他収録!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.