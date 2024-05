【「正直不動産」20巻】5月30日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「正直不動産」の20巻を5月30日に発売する。価格は770円。

本作は祟りによって嘘を付けなくなった不動産営業の元エースを主人公に、不動産屋の裏側を描き出していく作品。山下智久氏の主演によりNHKでテレビドラマ化されており、1月から3月にかけてシーズン2が放送された。

最新刊となる20巻では、ミネルヴァ立川店の神木が買取再販を担当する祖師ヶ谷大蔵の空き家を訪れた永瀬が、驚きの光景を目にすることになる。

【「正直不動産」20巻あらすじ】

百戦錬磨の神木に、売れない家があった……!

ミネルヴァ不動産が空き家の買い取りに

力を入れ始めた時期から、

空き家の放火が続出していた。

そんな中、ミネルヴァ立川店・神木が

買取再販を担当する祖師ヶ谷大蔵の空き家を

訪れた永瀬は、驚きの光景を目にし――!!

そして一方、鵤が君臨する

吉祥寺のミネルヴァ本店では、

ミネルヴァを大きく

太らせた後に乗っ取ることを

雪野が虎視眈々と目論んでいた。

登坂不動産・永瀬の宿敵であるミネルヴァ不動産。

今、その様相が大きく変貌しようとしている。

空き家、住宅ローン不正利用、賃貸オフィス、逆ざやサブリース――

現代東京不動産資本主義世界の勝者は誰だ……!?

不動産営業の本音を曝け出す痛快皮肉喜劇、第20弾!!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.