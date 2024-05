【「土竜(モグラ)の唄」84巻】5月30日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「土竜の唄」の84巻を5月30日に発売する。価格は770円。

本作はこれまで三度にわたって実写映画化されている高橋のぼる氏の極道改悛マンガ。単行本のシリーズ累計発行部数は、1,000万部を突破している。

84巻ではついに改心した下克上ヤクザ・登呂月の元に、日本最大の極道組織・蜂乃巣会が集結。玲二は「組の反逆児にケジメを付ける」と意気込む一同を止めるようとする。

【「土竜の唄」84巻あらすじ】

下克上ヤクザ編、完結!!

登呂月に反逆の代償を支払わせるべく、

蜂乃巣会が浪速城に集結……!!

改心を決意した登呂月の命運やいかに!?

下克上ヤクザ編、堂々完結!!

そして、最終目標・轟 周宝の

まさかの告白に、玲二、悲願の涙――!?

今、極道新時代の幕が開ける!!

極道潜入伝説、“一新紀元”の第84巻!!

