¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Âç´ØÍ§µ×¡¡Á´ÎÏ¼ÀÁö¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦È¿±þ¡Ä¡×¥×¥í½é°ÂÂÇÄ¾¸å¤ÎÅêµå¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ±þ
¡¡¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡¡µð¿Í1x¡½0¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê29Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÂç´ØÍ§µ×¤¬7²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¤¬º£µ¨3¾¡ÌÜ¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£7²ó93µå¤òÅê¤²¡¢2°ÂÂÇ6Ã¥»°¿¶¡¢1»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ï´Ý²Â¹À¡¢µÈÀî¾°µ±¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤Ê¤É2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤â¡¢ºäËÜÍ¦¿Í¤òº¸Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï°ÂÂÇ¤ò1ËÜ¤âµö¤µ¤Ê¤¤°ÂÄê´¶¤òÈ¯´ø¡£6²ó¤Ï´Ý¡¢¥¨¥ê¥¨¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢µÈÀî¤Î¾å°ÌÂÇÀþ¤ò3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ËÉõ¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¿¬¾å¤¬¤ê¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤¿¡£¡Ö¤Û¤ó¤È½é²ó¤¬¤¦¤Þ¤¯¾è¤êÀÚ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢2²ó°Ê¹ß¤Ï³¤ÌîÎ´»Ê¤Î¥ê¡¼¥É¤Ë¤â¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡3²ó¤Ë¤ÏÆóÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç¥×¥í½é°ÂÂÇ¤â¥Þ¡¼¥¯¡£¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿Áö¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Á´ÎÏ¼ÀÁö¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ»°¼ÔËÞÂà¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¼è¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ©¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤³¤Ï¿¼¸ÆµÛ¤·¤¿¤ê¤È¤«¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦È¿±þ¤È¤¤¤¦¤«¡¢Èè¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´·¤ì¤Ê¤¤ÂÇÀÊ¤Î±Æ¶Á¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£