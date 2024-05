【State of Play】5月31日7時~ 配信予定

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、配信番組「State of Play」を5月31日7時より放送する。配信は30分以上を予定。

「State of Play」は新作タイトルの情報などを告知するSIEの配信番組。今回の配信ではプレイステーション 5およびPlayStation VR2のタイトルに関する情報が発表予定で、2024年に発売を予定しているPlayStation Studiosのタイトルについても明かされる。

配信は米国のプレイステーション公式YouTubeチャンネルと、Twitch、TikTokにて実施予定となっている。

(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.