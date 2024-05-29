「State of Play」が5月31日7時より配信決定PS Studiosの作品など14タイトルの情報が公開
【State of Play】
5月31日7時～ 配信予定
(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.
5月31日7時～ 配信予定
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、配信番組「State of Play」を5月31日7時より放送する。配信は30分以上を予定。
「State of Play」は新作タイトルの情報などを告知するSIEの配信番組。今回の配信ではプレイステーション 5およびPlayStation VR2のタイトルに関する情報が発表予定で、2024年に発売を予定しているPlayStation Studiosのタイトルについても明かされる。
配信は米国のプレイステーション公式YouTubeチャンネルと、Twitch、TikTokにて実施予定となっている。
【State of Play】- プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) May 29, 2024
日本時間5月31日（金）午前7時より「State of Play」放送決定！
今年発売予定のPlayStation Studiosのタイトルを含む、PS5RおよびPS VR2向けの14タイトルの最新情報をお届け！
詳しくはこちら⇒ https://t.co/OllbZHTy2f#StateofPlay pic.twitter.com/p6H6tvXknC
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