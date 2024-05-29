新オーディション番組「MAKEMATE1」1stステージの順位発表【1〜36位一覧】
【モデルプレス＝2024/05/29】グローバルボーイズグループデビュープロジェクト『MAKEMATE1』（全10話）の第3話が29日、ABEMAにて国内字幕付き独占無料放送（22時10分〜0時30分）。1stステージを終え、順位が発表された。
【写真】サバイバル番組から誕生、イケメン集結K-POPグループ
本番組は『PRODUCE101』や『&AUDITION-The Howling』など様々なオーディション番組を生んだ制作陣が手掛けるグローバルボーイズグループデビュープロジェクト。数あるオーディション番組とは違い、同番組の参加者35人は事務所に所属している練習生たちではなく、事務所に所属していない普通の少年たち。まだ明らかになっていない彼等の限りない可能性とそれぞれの個性が、どのように開花していくのかが見どころだ。
1stステージでは、8グループに分かれパフォーマンスを披露。観客点数（計300点）、C-MATEの点数（審査員／500点）を合算した計800点満点で評価された。
1位：チョ・ミンジェ（JO MIN JAE）韓国
2位：チョン・ヒョンジュン（JUNG HYUN JUN）韓国
3位：ビン・ファン（BING FAN）中国
4位：チェ・ハンギョル（CHOI HAN GYEOL）韓国
5位：07キム・スンホ（07KIM SEUNG HO）韓国
6位：ユン・ジェヨン（YOON JAE YONG）韓国
7位：チャン・ヒョンジュン（JANG HYUN JUN）韓国
8位：リン（LIN）中国
9位：ソ・ユンドク（SEO YUN DEOK）韓国
10位：ノ・ギヒョン（NOH GI HYEON）韓国
11位：キム・シオン（KIM SI ON）韓国
12位：ジア・ハオ（JIA HAO）中国
13位：チョン・ジュンピョ（JEON JUN PYO）韓国
14位：ミラク（MIRAKU）日本
15位：チョ・ジェヒョン（JO JAE HYEON）韓国
16位：ミドリ（MIDORI）日本
17位：シン・ウォンチョン（SHIN WON CHEON）韓国
18位：ユン・ホヒョン（YOON HO HYEON）韓国
19位：ソ・ジホ （SEO JI HO）韓国
20位：イ・ドハ （LEE DO HA）韓国
21位：アン・シン （AN XIN）中国
22位：チョ・スンヒョン （JO SEUNG HYEON）韓国
23位：タクマ（TAKUMA）日本
24位：チョン・ヒョヌク（JEONG HYEON UK）韓国
25位：キム・セゴン ※現在辞退
26位：ハン・ユソプ（HAN YU SEOP）韓国
27位：アキ（AKI）タイ
28位：キム・ソニョプ（KIM SUN YUB）韓国
29位：チョン・ジェヨン（JUNG JAE YOUNG）韓国
30位：チェ・ミンジュン（CHOI MIN JUN）韓国
31位：06キム・スンホ（06KIM SEUNG HO）韓国
32位：キム・ハクソン（KIM HAK SEONG）韓国
33位：キ・ヒョンジュン（KI HYEONG JUN）韓国
34位：イ・ジャンヒ（LEE JANG HEE）韓国
35位：カイ（KAI）日本
36位：チョン・シャオ・フー（CHEN SHIAU FU）中国
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】サバイバル番組から誕生、イケメン集結K-POPグループ
◆新ボーイズグループデビュープロジェクト「MAKEMATE1」
本番組は『PRODUCE101』や『&AUDITION-The Howling』など様々なオーディション番組を生んだ制作陣が手掛けるグローバルボーイズグループデビュープロジェクト。数あるオーディション番組とは違い、同番組の参加者35人は事務所に所属している練習生たちではなく、事務所に所属していない普通の少年たち。まだ明らかになっていない彼等の限りない可能性とそれぞれの個性が、どのように開花していくのかが見どころだ。
◆「MAKEMATE1」1stステージの順位
1位：チョ・ミンジェ（JO MIN JAE）韓国
2位：チョン・ヒョンジュン（JUNG HYUN JUN）韓国
3位：ビン・ファン（BING FAN）中国
4位：チェ・ハンギョル（CHOI HAN GYEOL）韓国
5位：07キム・スンホ（07KIM SEUNG HO）韓国
6位：ユン・ジェヨン（YOON JAE YONG）韓国
7位：チャン・ヒョンジュン（JANG HYUN JUN）韓国
8位：リン（LIN）中国
9位：ソ・ユンドク（SEO YUN DEOK）韓国
10位：ノ・ギヒョン（NOH GI HYEON）韓国
11位：キム・シオン（KIM SI ON）韓国
12位：ジア・ハオ（JIA HAO）中国
13位：チョン・ジュンピョ（JEON JUN PYO）韓国
14位：ミラク（MIRAKU）日本
15位：チョ・ジェヒョン（JO JAE HYEON）韓国
16位：ミドリ（MIDORI）日本
17位：シン・ウォンチョン（SHIN WON CHEON）韓国
18位：ユン・ホヒョン（YOON HO HYEON）韓国
19位：ソ・ジホ （SEO JI HO）韓国
20位：イ・ドハ （LEE DO HA）韓国
21位：アン・シン （AN XIN）中国
22位：チョ・スンヒョン （JO SEUNG HYEON）韓国
23位：タクマ（TAKUMA）日本
24位：チョン・ヒョヌク（JEONG HYEON UK）韓国
25位：キム・セゴン ※現在辞退
26位：ハン・ユソプ（HAN YU SEOP）韓国
27位：アキ（AKI）タイ
28位：キム・ソニョプ（KIM SUN YUB）韓国
29位：チョン・ジェヨン（JUNG JAE YOUNG）韓国
30位：チェ・ミンジュン（CHOI MIN JUN）韓国
31位：06キム・スンホ（06KIM SEUNG HO）韓国
32位：キム・ハクソン（KIM HAK SEONG）韓国
33位：キ・ヒョンジュン（KI HYEONG JUN）韓国
34位：イ・ジャンヒ（LEE JANG HEE）韓国
35位：カイ（KAI）日本
36位：チョン・シャオ・フー（CHEN SHIAU FU）中国
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】