ビューティブランド『ザボディショップ』から、大人気キャラクター『すみっコぐらし』の限定パッケージが、2024年6月20日(木)より数量限定で登場! さっそく商品をチェックしよう!『すみっコぐらし』は、優しい色遣いで描かれたゆる可愛いキャラクターと、可愛いだけじゃないちょっぴりネガティブでシュールな設定で、子どものみならず大人たちをも魅了している人気キャラクター。2012年に「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生し、2022年に10周年を迎えた。

そんな個性的なすみっコたちが、『ザボディショップ』とコラボレーション! 可愛すぎる限定パッケージが展開される。しっとりモチモチとした洗い上がりにリピーターが多い人気定番製品の『カモマイル クレンジングバター』からは、90mL/20mLの容量別に2種類のパッケージが登場。どちらも『すみっコぐらし』のなかまたちが大集合したデザインとなっている。20mLのコンパクトサイズは、これから訪れる旅行シーズンや、ちょっとしたギフトにもピッタリ。使用後は小物入れにするなど、アフターユースも楽しめる優秀アイテムだ。ひんやりとみずみずしいテクスチャーでベタつかない使用感の『ボディヨーグルト』は、香り別に6種類のパッケージが登場。しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげ、えびふらいのしっぽが、それぞれデザインされている。香りで選んでも、キャラクターで選んでも◎!素敵なコラボアイテムで、からだのすみっこまで潤っちゃおう♪(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.