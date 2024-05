コリラックマの20周年をお祝いしたテーマカフェが東京ソラマチ(R)に登場! コリラックマをイメージした世界観がたっぷり詰め込まれたカフェメニューの可愛さは必見。食べるのがもったいなくなりそう♪「コリラックマ」 は、「リラックマ」に登場するキャラクターで、どこからともなくあらわれた、白くて小さなクマの子。このたび20周年を迎えることを記念して、コリラックマの大好きないちごを用いたオムライスやパスタなどの可愛く華やかなスペシャルなメニューや、20周年アニバーサリーケーキなど映える可愛いスイーツが楽しめるテーマカフェが期間限定オープンする。

カフェの名前は「KORILAKKUMA 20th ANNIVERSARY CAFE」。「コリラックマのいちごだいすきオムライス」は大好きないちごを持って目を輝かせるコリラックマのオムライス。スクランブルエッグに唐揚げが隠れており、いちごやクリームソースと一緒にお召し上がりいただける。「コリラックマのふわふわエスプーマいちご冷製パスタ」はふわふわエスプーマが可愛いコリラックマのいちごパスタ。エスプーマの下に隠れているツナ・野菜・いちご入りのパスタは、いちごの風味と爽やかなレモンペッパーオイルの相性が抜群です♪注目は「コリラックマ 20th ANNIVERSARYケーキ」。コリラックマをお祝いする20周年アニバーサリーケーキはぜひともオーダーしたいところ。ストロベリー風味のクリームと、桃が入ったいちご型のケーキはそのビジュアルも可愛さ抜群。フォトジェニックで美味しいアニバーサリーケーキをどうぞお見逃しなく!その他にもリラックマをモチーフにしたハンバーガーやリラックマとコリラックマがシャボン玉で遊んでいるのをイメージした可愛いいちごパフェ、ワッフルやいちごスムージーなどがラインナップされている。また、スムージーなどの対象のドリンクとセットで購入可能できるスーベニアのティースプーンや、アクリルキーホルダーや巾着などのオリジナルグッズもご用意。特典もあり、事前予約でメニューを注文した方に「オリジナルA5クリアファイル(全4種)」から1種がランダムでプレゼントされる。お食事もショッピングもたっぷり「コリラックマ」で楽しめるスペシャルカフェ「KORILAKKUMA 20th ANNIVERSARY CAFE」は、2024年6月13日(木)から7月28日(日)までの開催!ぜひ足を運んでみてね。(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.