千葉・木更津にある複合施設「KURKKU FIELDS」で人と自然が共存する、サステナブルな体験を！

人と自然との共存を示唆してくれる、サステナブル ファーム&パーク「KURKKU FIELDS(クルックフィールズ)」を2回にわたってご紹介。

2030年までの国際目標「SDGs」(=Sustainable Development Goals〈持続可能な開発目標〉の略)など、より良い世界を目指す取り組みに関心が高まっている昨今。何をすればいいのかわからない……という人は、まず身近な「食」から意識してみては? この連載では「食」を通じての社会貢献など、みんなが笑顔になれる取り組みをしているお店や施設をご紹介。

人と自然との共存を示唆してくれる農場が今、注目を浴びている。音楽プロデューサー・小林武史さんが2019年に開いた、サステナブル ファーム&パーク「KURKKU FIELDS(クルックフィールズ)」(千葉・木更津)。約9万坪の広大な地で「農」と「食」、そして「自然の循環」を体感することができる。その全貌を、2回にわたり紹介していく。

教えてくれる人

船井香緒里

福井県小浜市出身、大阪在住。塗箸製造メーカー2代目の父と、老舗鯖専門店が実家の母を両親に持つ、酒と酒場をこよなく愛するヘベレケ・ライター。「あまから手帖」「dancyu」「BRUTUS」などでの食にまつわる執筆をはじめ、「dancyu.jp」で連載「大阪呑める食堂」を担当。食の取り寄せサイトや、飲食店舗などのキュレーションもおこなう。「Kaorin@フードライターのヘベレケ日記」で日々の食ネタ発信中。

サステナブルな生き方の、気持ちよさを体感できる場所

一日中、楽しみが尽きないKURKKU FIELDS。敷地内で体験できるのは、「食べる」「泊まる」「アート」「農業」「サステナビリティ」「遊ぶ」「体験する」の7つのカテゴリー(写真:KURKKU FIELDS提供)

都心を車で出発し、アクアラインを通り1時間ほどで千葉・木更津へ。内房総の広大な自然のなかに「KURKKU FIELDS」はある。見渡す限り、まばゆい緑と青い空が続き、思わず深呼吸をしたくなるロケーション。

そのスケールは、東京ドーム9個分。敷地内にはオーガニックファームや鶏舎、牛舎があれば、場内で育まれた素材を扱うレストランやベーカリーなどもある。さらには、自然と調和するかのように佇むアート作品があり、宿泊だってできる。食や農、アートなどを通じてさまざまな角度から、サステナブルについて、楽しく学ぶことができる場所なのだ。

牛舎では水牛を約40頭飼育。この春、自然交配で生まれた仔牛の姿も。水牛の乳を用い、チーズ職人の竹島英俊さんが水牛モッツァレッラを作る

羊や山羊もすくすくと育っている。酪農場で放牧されている、動物の赤ちゃんとのふれあい体験も

園内には開墾と土づくりからスタートした、オーガニックファームやエディブルガーデンもある

「未来を誰かに委ねるのではなく、持続していける社会を自らの手で選んでいく」

プロデューサーである小林武史さんの思いから生まれた「KURKKU FIELDS」。その前身は、小林さんが2010年に立ち上げた「耕す 木更津農場」だった。「次の世代も使い続けられる農地」を目指し、平飼いの養鶏や有機農業などを実践。太陽光発電をはじめ、飼育する動物のフンや生ごみを堆肥に活用するなど、環境に対してさまざまな取り組みを行ってきた。

その後も、パーマカルチャーデザイナーや、シェフなどあらゆるクリエイターと共にアップデートを重ね「KURKKU FIELDS」が誕生したのは2019年11月のこと。

ちなみにパーマカルチャーとは、パーマネント(永続性)、農業(アグリカルチャー)、文化(カルチャー)を組み合わせた造語。「人と自然が共存する社会をつくるための手法であり、持続可能な社会のシステムをデザインしていく考え方です」。そう教えてくれたのは、フィールドの自然管理などを行う吉田和哉さん。森の散策や農業体験など、ファーム内での体験ツアーでは、子どもたちから“ヨッシー”の愛称で親しまれる人気者だ。

吉田和哉さん。「自然の魅力や価値を伝える」ことを人生のミッションにしている。「KURKKU FIELDS」では、循環の仕組みづくりや自然環境保全、果樹づくりを行いながら、来場者向けの体験企画を担当している

「KURKKU FIELDS」で楽しく学ぶ、循環の仕組み

「敷地の自然循環の仕組みは、パーマカルチャーデザイナーの四井真治さんにデザインしていただき、『太陽』『土』『水』という3つの循環の仕組みを作り上げています」と吉田さん。その根底には、人間が自然環境に、そして地球にとってポジティブな存在でありたい、という考えがあるという。早速、吉田さんに敷地内を案内していただくことに。

「全ての始まりは、太陽光のエネルギーです」。敷地内には約8,700枚のソーラーパネルが備えられ、太陽熱と光の恩恵を取り入れている。サステナブルなエネルギーを礎にしながら「水」と「土」の驚くような循環が機能していた。

四井真治さんが作成した、「エネルギー・土・水の循環」の仕組み図

微生物や植物がつなぐ食と農業の循環

まずは「水の循環」。「KURKKU FIELDS」内のレストランやベーカリーなど飲食店から出る下水は、敷地外に流すのではない。地下に設置された浄水層を通った後、バイオジオフィルターと呼ばれる水路で濾過(ろか)される。

きれいになった水は、ビオトープと呼ばれる小川や池などに集まる。「ビオトープでは、クレソンやマコモダケといった植物が、下水などの栄養分を吸収することで、さらに水が浄化され、魚が住めるくらいの水質に。ここにはメダカやドジョウ、アメンボやカエルなどが生息し、豊かな生態系が築かれているんですよ」と吉田さんはうれしそう。

水辺が生きものたちのすみかになり、プランクトン、虫、魚、鳥へと生態系はどんどん豊かに広がっていくのだ。

これがバイオジオフィルター。瓦のチップに棲みついた微生物が下水のなかにある有機物などを分解。植物が分解された栄養を吸うことで、水が浄化するという循環の仕組みが繰り広げられている

いっぽうで「土の循環」には、愉快な仲間たちが活躍。

ダイニングなどの外に設置したこの木箱は「ミミズコンポスト」。箱の中をのぞけば、落ち葉などに混じるのは、野菜の端っこなどの生ゴミ。「この中をミミズが動き回ることでフカフカになり、微生物が生ゴミを分解しやすくなるのです。数カ月後には、養分豊富な堆肥になるんですよ」とにこやかに話す吉田さん。「KURKKU FIELDS」では生ゴミだって貴重な資源になるのだ。

「ミミズコンポスト」。生ゴミなどの有機物を、ミミズと微生物の力を借りて分解。栄養価の高い堆肥(コンポスト)に変える

完成した堆肥がこちら。ミミズのフンには、作物の成長に関わる栄養素が多く含まれている

「堆肥といえば、これ何だと思います?」と吉田さんが案内してくれたのは、土のようなものが山積みになった建屋。

なんと、これらはすべて牛や鶏などのフンを発酵させた堆肥! 木のチップなどを混ぜ、空気を含ませながら放置すると80℃ぐらいまで熱くなる。この熱気こそしっかり発酵が進んでいる証拠!

堆肥舎には、牛や鶏のフンを発酵させた堆肥が山積みに

「場内で飼育している牛は40頭、鶏は1,000羽います。ミルクや卵などを恵んでくれると同時に、副産物として年間1tほどのフンを出します。それも、大切な資源なのです」と吉田さん。約半年かけて完熟した堆肥はフカフカで、フンの臭いは全くない。

つまり、生ごみや動物のフンも微生物の力で発酵・堆肥化させ、「KURKKU FIELDS」で実践する循環型農業に用いるのだ。土の栄養をしっかり蓄えて作られる有機野菜は、私たちを食の本質へと導き、おいしい感動を楽しませてくれる。

次に吉田さんが案内してくれたのは、そんな「農」の現場。

「KURKKU FIELDS」の農業部門「耕す」。農場長・伊藤雅史さんがオーガニックファームで育てるのは、化学肥料や農薬を使わず、環境への負担が少ない農法で作られる野菜や穀物だ。

「KURKKU FIELDS」の農業部門が「耕す」。土質の異なる畑で、四季を通して約30〜40種のオーガニック野菜を栽培する

農場長・伊藤雅史さん。「耕す」で作り上げるオーガニック野菜は、肉や魚にも負けないしっかりとした味わいが印象的

「自然の力を借りて浄化した水はもちろん、動物たちの排泄物やミミズコンポストから作り出された堆肥など、なんでも再利用することができます。本当に捨てるものが無いんです」と伊藤さん。ファーム内でのびのびと暮らす牛や鶏なども、畑にとっては大切なパートナーなのだ。

エディブルガーデンでは、ハーブや食用花が育ち、ハウスには春菊、赤軸ほうれん草が実る。これからの季節はトマトもお目見え。さらに、千葉・君津市の小糸川流域で守り育てられてきた、大豆の在来種「小糸在来」も栽培しているし、自家栽培の小麦は年間1t! もちろん畑で収穫される農作物の全ては、有機JAS認定取得済みだ。

これら大地の恵みはファーム内にあるベーカリーやレストランなどで日々使われ、「KURKKU FIELDS」にしかない味を生み出している。

人間が暮らすことで自然環境にマイナスの影響を与えるのではなく、人と自然が共生するためのサステナブル。そんな「KURKKU FIELDS」ならではの取り組みが、おいしい感動に繋がり、これからの食の豊かさとは何か?を私たちに気づかせてくれるのだ。

「KURKKU FIELDS」内にあるベーカリー「Lanka(ランカ)」。オーガニックファームで採れた小麦や野菜をふんだんに用いる。パンからあふれ出すのは、畑と生産者への思い。詳しくは後編で

<店舗情報>◆クルックフィールズ住所 : 千葉県木更津市矢那2503TEL : 0438-53-8776

文:船井香緒里 撮影:山田大輔

