椎名林檎×7人の歌姫、米津玄師やマカえんのCM曲、ヨルシカやTeleの新曲など『New Music Wednesday [Music+Talk Edition]』が今週話題の新作11曲を紹介

今週は……7人の歌姫を狙い撃ちした椎名林檎がカバーに登場! 米津玄師の『ジョージア』CM曲やマカロニえんぴつの『紅茶花伝』CM曲などのタイアップ曲のほか、テイラー・スウィフトに催促されたチャーリー・プースの新曲、NulbarichとSunnyの『ポケットモンスター』関連曲、レコードプレーヤーも販売されるヨルシカの新曲、遂に武道館公演を迎えるTeleの新曲など新作11曲を紹介! また紹介アーティストのライブやフェス情報も掲載しているので要チェック。番組への感想やリクエストは「#NMWミュージックアンドトーク」をつけてツイートを!

椎名林檎とのっち「初KO勝ち」

椎名林檎がニューアルバム『放生会』(ほうじょうや)をリリースしました。2022年にはリミックスアルバム『百薬の長』、昨年はMILLENNIUM PARADEとの「W●RK」などのリリース時には『New Music Wednesday M+T Edition』でもピックアップしてきましたが、オリジナルアルバムとしては今作が5年ぶり。前作『三毒史』(2019年)では、宮本浩次、トータス松本、櫻井敦司(BUCK-TICK)ら男性ボーカリストとのコラボレーションが話題となりました。今回の新作では7人の女性歌手と共演、宇多田ヒカル、AI、のっち(Perfume)、もも(チャラン・ポ・ランタン)、Daoko、新しい学校のリーダーズ、中嶋イッキュウ(tricot、ジェニーハイ)が参加しています。先にリリースされていた「私は猫の目」「さらば純情」「いとをかし」はアルバム・バージョンとして収録されています。『New Music Wednesday』の一番上にはPerfumeののっちが参加した「初KO勝ち」がリストイン。のっちは「椎名林檎さんの作品に参加できることは夢のよう」とコメント、Perfumeのメンバーがソロでボーカリストとして活動するのはこれが初めてとなります。椎名林檎は約6年ぶりのアリーナツアー『林檎博’24―景気の回復―』を開催予定、10月5日(土)の青森公演を皮切りに全国7会場10公演を行います。

swetty「gloom」

swettyのEP「about me」がリリースになりました。swettyはJ1rockやMarsBoy、syar、scar faceらを擁するコレクティブ「VANDE GEEK」に所属しているラッパー。SoundCloudシーンではすでに人気を博していましたが、ONE OK ROCKのTaka(Vo)によるフックアップにより一気に注目されます。Takaが今年1月に配信したインスタライブで、「Spotifyにも1曲しかないんだけど、それがマジカッコ良くて」と気になるアーティストとして紹介。(ラッパーですが、かなりロックというか……エモロックとヒップホップ、どちらも要素もあり……ONE OK ROCKとも親和性がある!)この紹介を受けて、swettyのストリーミング再生数やライブ動画へのアクセスが急増。TikTokでも楽曲をレコメンドする動画が多数投稿され、Spotifyのデイリーバイラルチャートでは1位を獲得しています。(「junkie」という曲で、もうSpotifyでは600万再生超え)5月18日(土)、19日(日)に幕張メッセで開催された日本最大級のヒップホップフェスティバル『POP YOURS』にも高校生ながら出演し、改めて注目を集めています。今作はswettyにとって初のEPとなります。Spotifyではプレイリスト『RADAR: Early Noise』のカバーも飾っています。

米津玄師「毎日 - Every Day」

米津玄師の新曲「毎日 - Every Day」がリリースになりました。今作は昨年の「LADY」に続き、コーヒーブランド『ジョージア』新CMソングとして書き下ろされた楽曲です。4月にリリースされたNHK連続テレビ小説『虎に翼』の主題歌「さよーならまたいつか!」がSpotifyで1,800万回再生されるなど好評な中、新曲をリリースとなりました。(「さよーならまたいつか!」の2番の歌詞のはじまりの「しぐるるやしぐるる町へ歩み入る」は、日本の俳人種田山頭火が読んだ「しぐるるや しぐるる山へ 歩み入る」からの引用でしょうという話をしました。今回は石川啄木の「はたらけど はたらけど猶 わが生活 楽にならざり ぢつと手を見る」から「ぢっと手を見る」を引用してますね。石川啄木の第一歌集『一握の砂』に収録されたもので、国語の教科書にも必ず出てくる労働階級の悲哀を表現した歌。サウンドは最初の環境音は電車とか駅の音ですかね……。毎日働く……日常を米津玄師的に彩るとみたいなイメージでしょうか。石川啄木の歌詞を参照しているように、どっちかというと応援というより悲哀みたいな感じだけど、パワーをもらえる……。「LADY」とはサウンドでは全く違いますが、歌詞には<レイディー>という言葉がでてきたり、繋がってる感じもする……。)

SHISHAMO「全力少年」

スキマスイッチのデビュー20周年を記念した初のトリビュート・アルバム『SUKIMASWITCH 20th Anniversary Tribute Album 『みんなのスキマスイッチ』』がリリースになりました。今回のトリビュートアルバムには、Uru、HY、SHISHAMO、Aimer、SUPER BEAVER、いきものがかり、sumika、JUJU、徳永英明、星街すいせい、tonunの11組が参加しています。(それぞれスキマスイッチの楽曲に思い入れがあるかと思います。それぞれの解釈でオリジナルとはまた違った魅力を引き出しています。こういうトリビュート系は新解釈も面白いし、改めて原曲の素晴らしさを感じますよね……。)『New Music Wednesday』にはSHISHAMOがカバーした「全力少年」がリストインしています。また、ジャケットはスキマスイッチの初期3部作を手がけたイラストレーター、塩田雅紀によるものです。さらに、スキマスイッチは7月10日(水)に記念すべき10枚目のオリジナルアルバム『A museMentally』の発売も決定しています。

Nulbarich、Sunny「Lucky(feat.ウミ)」

Nulbarich、Sunny、ウミによる「Lucky」がリリースになりました。5月24日(金)にリリースされ、『New Music Friday Japan』にリストインし、『New Music Wednesday』にも入っています。この楽曲は、『ポケットモンスター』シリーズのゲームサウンドをもとに新しい音楽を届ける音楽プロジェクト『Pokémon Music Collective』の新作です。JQがトータルプロデュースを手掛けるバンド・Nulbarichと、BTSやBLACKPINKなど、世界的に有名なK-POPアーティストのヒット曲を数多くプロデュースし、J-POPの楽曲も数多く手がける人気プロデューサー・Sunny、そしてBTSのVと共演したシングル「wherever u r」でも話題を呼んでいるアメリカ出身の日系アーティスト・ウミのコラボレーションとなりました。「Lucky」では、ゲーム内でポケモンの体力を回復させる施設「ポケモンセンター」のBGMが印象的に使われており、JQは、「ポケモンと言えば、やっぱり初期から変わらないポケモンセンターのメロディーが僕の中で出てきた」とコメントしています。(『Pokémon Music Collective』は2021年にリリースされた『Pokémon 25: the Album』で、ゲーム楽曲をサンプリングして作曲したYaffle、Daichi Yamamoto、AAAMYYY「Reconnect」がアルバムの中でも上位に入るほど聴かれていました事から、一つのキッカケとなったプロジェクトが始まったので、ゲームの音が使われています。ポケモンセンターといえばアニメなどではラッキーが看護師ポケモンとしてお手伝いしてますから……おそらくその流れでLukyなんでしょう。)MVも公開されており、アニメーションの制作は、『呪術廻戦』や『「進撃の巨人」 The Final Season』、『チェンソーマン』などを手がけたアニメーションスタジオ・MAPPAと、『この世界の片隅に』の制作スタッフを中心に新たに設立されたアニメーション映画スタジオのコントレールが担当しています。『ポケモン』関連の作品をMAPPAが手がけるのは今回が初めてであり、注目が集まっています。

チャーリー・プース「Hero」

チャーリー・プースが新曲「Hero」をリリースしました。2022年にリリースされたBTSのジョングク参加の「Left and Right」が、『日本ゴールドディスク大賞』において「ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ストリーミング(洋楽部門)」を受賞。その曲も収録された2022年リリースのアルバム『CHARLIE』もグローバルでも日本でも多く聴かれています。そして今作は2023年8月にリリースされたダン+シェイとの「Lipstick」以来の新曲です。(昨年はそこまでリリースは多くなかった印象。今回久々の新曲だなという感じがあります。詳細は発表されていないものの、次のアルバムに向かっているようです。)新作はチャーリー・プースと共にジョン・バイロン、ジャック・ロション(Jack Rochon)とジェイキャッシュが制作し、通算4枚目となる次のアルバムに収録される予定だと報道されています。(「新曲では、自分が愛する人が自分自身を傷つけている姿、そして自分の人生をダメにしているのを見ていても救えないことについて歌っている。この曲を書くのが今までで一番キツかったかも。きっとここういう経験した人が世の中にたくさんいるからと思い、どうしてもこの曲を書きたかったんだ」とコメント。だから結構内省的で、個人的な出来事がベースになってるんでしょうかね。インスタグラムに出されたコメントによると「こんな感じの曲を今までは外に出さなかった。それが今までと違う」とも。)チャーリー・プースはテイラー・スウィフトの最新作『The Tortured Poets Department』に収録されている「The Tortured Poets Department」の歌詞で、「You smokеd then ate seven bars of chocolate / We declared Charlie Puth should be a bigger artist(タバコを吸って7本のチョコレート・バーを食べた/チャーリー・プースはもっとビッグなアーティストになるべきだと私たちは力説した)」と名前が挙がっており、これが新曲をリリースする決断を促したとコメントしています。(サウンドはそれを伝えるためなのか割とシンプルな歌が立つ構成。ギターのセンチメンタルなイントロから始まり、歌が聞こえやすいです。ボーカルが前面に配置されて、キーボードとシンセサイザーが曲に広がりと深みを与えてる……という感じ。)『New Music Friday Japan』でよく聴かれ、『New Music Wednesday』にもリストインしています。

マカロニえんぴつ「poole」

マカロニえんぴつがニューEP「ぼくらの涙なら空に埋めよう」をリリースしました。アニメーション映画『FLY!/フライ!』の日本語吹替版主題歌「月へ行こう」、テレビアニメ『忘却バッテリー』のエンディングテーマ「忘レナ唄」、『紅茶花伝』のCMソング「poole」など全6曲が収録されています。『New Music Wednesday』には「poole」がリストインしています。(紅茶のCMソングとして親しみやすいメロディが印象的で、日常の中にほっとする瞬間を提供する楽曲です。)

Tele「花筏」

Teleの新曲「花筏」がリリースになりました。(Teleはずっと番組で追いかけていますが、遂に今週武道館ライブです。番組で初めて紹介したのは忘れもしない、2022年6月1日リリースのデビューアルバム『NEW BORN GHOST』。これが初のアルバムで、その週の『New Music Wednesday』のカバーを飾ったんですよ。それまでもシングルがリリースされて早耳リスナーの中では話題になっていましたが、まだそこまで名が知られていないタイミングでのカバー。その時のこの番組むちゃくちゃ聴かれまして、熱気を感じました。そこからライブを観て、ライブもいいなと……。番組では2022年の末にインタビューも(こちら)。そして2023年には『Early Noise』に選出!! ずっと追いかけてる感じがします。)1stアルバムがリリースされたのと同じ日6月1日(土)に初の武道館公演が決定! 武道館ライブ直前にリリースされた楽曲となります。Teleはこの武道館公演を皮切りに6月から7月にかけて、全国ツアー『箱庭の灯』を開催。7月15日(月・祝)の北海道・Zepp Sapporoまで全9公演が予定されています。Spotifyでは日本のシンガーソングライターの楽曲を特集するプレイリスト『ブルーにこんがらがって』のカバーも飾っています。

鈴木真海子「うつつ」

鈴木真海子の新曲「うつつ」がリリースになりました。今作はChelmicoおよび鈴木真海子のソロ作品の両方で何度も作業をしているryo takahashiがアレンジを手がけ、ベースにはAYA(OOIOO、surfersofromantica、坂本慎太郎など)、ドラムには光永渉(cero、YOUR SONG IS GOODなど)、キーボードには沼澤成毅が参加するという豪華な布陣でのシングルとなりました。鈴木真海子は7月12日(金)に東京の恵比寿ザ・ガーデンホールでワンマンライブを開催予定、ソロ名義で単独公演を行うのは約2年ぶりとなります。

Michael Kaneko「Daydreams」

Michael Kanekoのニューアルバム『Daydreams』がリリースになりました。昨年は『JAPAN & ASIA TOUR 2023』として日本の都市、中国やタイなどを含むアジア14公演を駆け抜けたMichael Kaneko。今作は2022年にリリースされたハナレグミ、大橋トリオ、藤原さくら、さかいゆうら豪華アーティストを迎えたコンセプチュアルなコラボ作『The Neighborhood』に続くアルバムです。アルバムにはTikTokやInstagramで先行公開され、イントロ・パートが話題を呼んだ「long island iced tea」、『J-WAVE TOKIO HOT 100』で8位を獲得し、SNSで約1万件の動画に使用されるなど、国内外から注目を集めた「Strangers In The Night」など全11曲が収録。、横ノリ、80’s、AOR、ライブを想定したアップテンポな楽曲まで幅広いサウンドが収録されています。『New Music Wednesday』にはアルバムタイトルにもなっているリード曲「Daydreams」がリストイン。Spotifyではプレイリスト『.ORG』のカバーを飾っています。

ヨルシカ「ルバート」

ヨルシカが新曲「ルバート」リリースしました。ルバートとは音楽用語で「自由なテンポで演奏すること」の意味。洞察は抜きに自由で楽観的な思考で楽しむことができる楽曲です。また6月26日(水)にヨルシカ初のアナログ盤としてもリリース予定で、A面に「ルバート」が、B面には2022年7月にリリースされた「ブレーメン」が収録されるそう。(この「ルバート」と「ブレーメン」については関連性がかなり議論されてますね。「ブレーメン」は、ブレーメンの音楽隊のストーリーをモチーフにしていて、<ねぇ考えなくてもいいよ><この音に今は乗ろうよ>と自由な主人公が描かれていて、「ルバート」も自由なテンポで奏でられる音楽の楽しさが表現されており、両曲ともに自由や楽しさを強調しています。これは洞察抜きに自由に楽しむというそういう意味がこめられてますんで、まずこの考える事自体が野暮です……やめましょう……。)また、「ルバート」のデザインを落とし込んだ完全受注生産のレコードプレーヤーも発売予定です。Spotifyでは日本の女性アーティストの歌を特集するプレイリスト『Women's Voice』のカバーを飾っています。

文=竹内琢也、Y.SHOGO

