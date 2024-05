UVERworldが、6月26日にニューシングル『MEMORIES of the End』をリリースする。

表題曲「MEMORIES of the End」はドラマ『ACMA:GAME アクマゲーム』(日本テレビ系)の主題歌に起用されており、今回パッケージシングルとしてリリースされることが決定。カップリングには同ドラマがPrime VideoとHuluで配信されることに伴って公開された「MEMORIES of the End」のドラマサイズ英語バージョンと、UVERworldのアルバム『30』『ENIGMASIS』それぞれのメガミックス音源『UVER Battle Royal』シリーズが収録されている。

さらに、初回限定盤のBlu-rayには『UVER Battle Royal』に乗せて歴代のMVが使用されたミックス映像作品『MEMORIES of the UVERworld』のVol.1、Vol.2が付属される。

(文=リアルサウンド編集部)