100¶Ñ¤Ç¤âÇä¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡ÄÃÍÃÊ¤Î¹â¤¤¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤È°Â¤¤¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡¢²¿¤¬°ã¤¦¡©ÀìÌç²È¤¬²òÀâ
ÀÅ²¬±ØÁ°¡Ö¸âÉþÄ®¾¦Å¹³¹¡×¤Ë¤¢¤ë²ÈÄíÍÑÉÊÀìÌçÅ¹¤Î»°ÊÝ¸¶²°ËÜÅ¹¡£¤ªÆé¤ä¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤ÎÂæ½êÍÑÉÊ¤«¤éÊë¤é¤·¤ÎÆ»¶ñ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯°·¤¦ÀìÌç²È¤Ë¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
»°ÊÝ¸¶²°ËÜÅ¹¤ÏÀÅ²¬¤Î²ÈÄíÍÑÉÊÀìÌçÅ¹¡£ÁÏ¶È¤Ï1687Ç¯¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¥Æ¥Õ¥í¥ó¡¦¥Õ¥ÃÁÇ¼ù»é²Ã¹©¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó(°Ê²¼¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¤½¤Î´üÂÔ¡¦¡¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ª
¤ªÅ¹¤ÇÆü¡¹´¶¤¸¤ë¤Î¤¬¡¦¡¦
¡Ö¹â¤¤¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ê¤é¡¢¾æÉ×¤è¤Í¡ª¡×
¤È¤¤¤¦¡¢¸ý¤Ë¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÀøºßÅª¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Î¤´´üÂÔ¡£
¤½¤ó¤Ê¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¦¡¦
¡ÖÀµ¤·¤¯»È¤¨¤Ð¡¢¹â¤¤¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ÍýÏÀ¾å¤ÏÄ¹»ý¤Á¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ó¤«¥â¥Ë¥ç¥â¥Ë¥ç¤·¤¿ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Æ¥Õ¥í¥ó¤ä¥Õ¥ÃÁÇ¼ù»é²Ã¹©¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥óÀìÍÑ¤Î²Ã¹©¡¦µ»½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤â¤Î¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë²Ã¹©¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð
»°ÊÝ¸¶²°ËÜÅ¹¤Ç¤â¶ÈÌ³ÍÑ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÄÄÎó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï2Ëü°Ê¾å¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥â¥Î¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÃí°Õ½ñ¤¤¬¡£
¡ü¶õÊ²¤¤Ï¶Ø»ß
¡üÃæ²Ð°Ê²¼¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤
¤·¤«¤âÂç¤¤ÊÊ¸»ú¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Î¹â¤¤¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼è¤ê°·¤¤¤ÏÀµ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤¬½ý¤àÍýÍ³
°ÊÁ°¤ânote¤ÇµºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤¬½ý¤àÍýÍ³¤Ï
¡Ä¶¹â²¹
¢¥À¥á¡¼¥¸(¶âÂ°¥Ø¥é¥¬¥ê¥¬¥ê¤ä¡¢¿©ºà¤ÎÄ¹»þ´ÖÊüÃÖ)
£µÞÎä
¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÍýÏÀ¾å¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÏÄ¹»ý¤Á¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢À§Èó¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ÈÄíÍÑÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Ï¡¼¥É¤ÊÍøÍÑ
¤½¤â¤½¤â¡£
²ÈÄíÍÑÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ä¾²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¶õÊ²¤¤ä¡¢Ä¶¹â²¹¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ï¡¢Ä¶Ä¶¥Ï¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÏÄ´Íý´ï¶ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸í²ò¤ò¶²¤ì¤º¤ËµºÜ¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢
¡Ö¥Æ¥Õ¥í¥ó¡¦¥Õ¥ÃÁÇ¼ù»é¤Ï¡¢¹â²¹¤Ë¤Ï·è¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤´Íý²ò¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(¼ù»é¤Ê¤Î¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£)
¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢Èæ³ÓÂÐ¾Ý¤¬¡Ö²¿¤«¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¼ù»é¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¹â²¹¤Ë¶¯¤¤¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Å´¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¼å¤¤¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢IH¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×
¡ÚÎ¢ÌÌ¡ÛIHÍÑ¤Î£³¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×
IHÂÐ±þ¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë¤Ï¼ç¤Ë£³¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Î¢ÌÌ¤Ë¥Ü¥³¥Ü¥³¤·¤¿ÈÄ¤¬Å½¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×(¥Ü¥³¥Ü¥³)
¢Î¢ÌÌ¤Ë¶âÂ°¤ÎÊ´¤ò¿á¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×(¥¶¥é¥¶¥é)
£Î¢ÌÌÁ´ÂÎ¤ò¶âÂ°¤ÇÊñ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¿¥¤¥×(¤Ä¤ë¤Ä¤ë)
Èæ³Ó¤·¤ä¤¹¤¤¡¤È£¤òµºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¥Ü¥³¥Ü¥³¥¿¥¤¥×
°ìÈÖÎÌ»º¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°Â²Á¤Ê¤â¤Î¤âÂ¿¤¯¡¢·Ú¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
3¥¿¥¤¥×¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖÈ¯Ç®¤Î¸úÎ¨¤¬°¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(¥Ü¥³¥Ü¥³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬È¯Ç®¤·¤Ê¤¤ÁÇºà)
¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï
¡¦°Â²Á¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤
¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤¬·Ú¤¤·¹¸þ
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï
¡¦È¯Ç®¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤¬Äã¤¤·¹¸þ
¡¦Ç®¥à¥é¤¬¤Ç¤ä¤¹¤¤
¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¾ÃÌ×ÉÊ¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢²Á³ÊÌÌ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤·¡¢ÊªÍýÅª¤Ê½Å¤µ¤¬¸·¤·¤¤Êý¤Ë¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
£¤Ä¤ë¤Ä¤ë¥¿¥¤¥×
²Á³Ê¤¬¹â²Á¤Ç¡¢½Å¤¿¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¤âÈ¯Ç®¤Î¸úÎ¨¤¬ÎÉ¤¯¡¢ÃßÇ®À¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÇ®¥à¥é¤¬¤Ç¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï
¡¦È¯Ç®¤Î¸úÎ¨¤¬ÎÉ¤¤
¡¦Ç®¥à¥é¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤
¢ªÎÁÍý¤äÉ½ÌÌ²Ã¹©¤Î¼÷Ì¿¤Ë¡¢ÍýÏÀ¾å¡ý
¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï
¡¦²Á³Ê¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤
¡¦½Å¤¿¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤
¤Ç¤¹¡£
ÉÊ¼Á¤¬ÎÉ¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¾å¼ê¤Ë»È¤¨¤ÐÄ¹»ý¤Á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç®¥à¥é¤ò¾¯¤Ê¤¯²ÃÇ®¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¢¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
(Ê¿¤¿¤¯¸À¤¨¤Ð¡¢ÎÉ¤¤¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¡£)
¡ÚÂçÀÚ¡ÛIH¤Î¾ì¹ç¤ËÆÃ¤ËÃí°Õ
¢¹â²Á¤Ê¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÃí°Õ½ñ¤¡£Ç®¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¤¬ºÇ½é¤ËÍè¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÉ½ÌÌ²Ã¹©¤Ï¹â²¹¤Ë¼å¤¤
¡¦¹â²Á¤ÊIH¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÏÈ¯Ç®¤Î¸úÎ¨¤¬ÎÉ¤¤
¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤äÆÃÄ§¤ò²ÃÌ£¤¹¤ë¤È¡¦¡¦¡£
IH¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¹â²Á¤Ê¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó(¾åµ£¥¿¥¤¥×)¤Ï¡¢
¡Ö¾Ê¥¨¥Í¡×´¶³Ð¤Ç»È¤Ã¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢ªÃæ²Ð°Ê²¼¤Î²ÐÎÏ¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤¬²¹¤Þ¤ì¤Ð¼å²Ð¤Ç¤âok¡£
¢¨¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î¹½Â¤¤ä¡¢¤´¼«Âð¤Î´Ä¶¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ö¹â¤¤¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ê¤é¶¯²Ð£Ï£Ë¡×¤È¤¤¤¦¥ï¥±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¶¯²Ð£Í£Á£Ø¢â»þÂ®180km
°ÊÁ°¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÝ¤Ë¥á¡¼¥«¡¼¤µ¤ó¤È¡¢¶Ë¸ü¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤ò¾Æ¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¦¡¦¡£
¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ö¥Æ¥Õ¥í¥ó¡¦¥Õ¥ÃÁÇ¼ù»é²Ã¹©¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¼«Âð¤Î¥³¥ó¥í¤ä¡¢IH¤Î¡ÖMAX¤Î¶¯²Ð¡×¤Ï¡¢
¼Ö¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¡¼¥¿¡¼¤Î¡Ö180km(¹ñ»º¼Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¡¼¥¿¡¼¤ÎºÇÂçÃÍ)¡×
¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤Í¡£
¤ÈÏÃ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ö¤â¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤ÊÀÇ½¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¡¼¥¿¡¼¤¬»þÂ®180km¤Þ¤ÇÉ½µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»þÂ®180km¤ò³¹Ãæ¤Ç»È¤¨¤Ð¡¢¤¤Ã¤È»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÆ»¤Ç¤¢¤ì¤Ð»þÂ®60km¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¤ËÀ¸³è¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¤Î¹½Â¤¤òÍý²ò¤·¤Æ¡ª
¤³¤ó¤Ê²ó¤ê¤¯¤É¤¤µ»ö¤ò½ñ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÄÊÌ¾¦ÉÊ¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤òµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ï¤ªµÒÍÍ¤ËÇã¤¤Êª¤ÎÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤«¤é¡£
¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡¡¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤Ê¤É¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢
¸ÄÊÌ¾¦ÉÊ¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¤¬Â¿¤¯¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï
¡Ö¡ü¡ü¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¡ü¡ü¤Î¾¦ÉÊ¤Ê¤é£Ï£Ë¡×
¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄê¤Î¡ÉÅú¤¨¡É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ò»ý¤¿¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ðÊó¤ÏÁªÂò¤Î¤¿¤á¤Ë¡ª
Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯µºÜ¤¹¤ì¤Ð
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¥ë¤µ¤ó¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¥é¥ó¥¯¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÀ½¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥é¥ó¥¯¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢
»È¤ï¤ì¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÆ»¶ñ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«
Æ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î»È¤¤Êý¤Ç¤è¤¤¤Î¤«
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
(·ë²Ì¡¢ÎÉ¤¤Çã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£)
¤Þ¤¿¡¢¤½¤â¤½¤âÆ»¶ñÁª¤Ó¤Ë¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤è¤ëºÇÅ¬²ò¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖËü¿Í¶¦ÄÌ¤ÎÀµ²ò¡×¤ÏÌµ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ðÊó¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö»È¤¦¤â¤Î¡×¡£
¾ðÊó¤Ë¡Ö»È¤ï¤ì¤ëÂ¦¡×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤´¼«¿È¤ÇÈ½ÃÇ¤ò¤·¤¿Êý¤¬¡¢Çã¤¤Êª¤âÀ¸³è¤â¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼ºÇÔ¤â¡¢¤¤Ã¤È¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ï»°ÊÝ¸¶²°ËÜÅ¹¤Înote¤«¤éÅ¾ºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
»°ÊÝ¸¶²°ËÜÅ¹
1687Ç¯ÁÏ¶È¡¢ÀÅ²¬¤Î²ÈÄíÍÑÉÊÅ¹¡£ÀÅ²¬±ØÁ°¤Ë¤¢¤ë¡Ö¸âÉþÄ®¾¦Å¹³¹¡×¤Ç±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ´ð´´Å¹ÊÞ¤Î¡Ö»°ÊÝ¸¶²°ËÜÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¥Ã¥Á¥ó»¨²ß¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¡¢Æ«´ï¡¢ÌÚÀ½ÉÊ¡¢Éþ¾þ»¨²ß¡¢ÍÎÉþ¡¢¥¿¥ª¥ë¡¢·¤²¼¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨²ßÅù¤ò¡ÖÀìÌçÅ¹¡×¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£