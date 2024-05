元Wonder Girls ソンミ、初のポップアップストアが6月6日オープン！自ら企画したグッズにも期待

元Wonder Girlsのソンミがデビュー以来、初めてポップアップストアをオープンする。彼女は公式SNSを通じてポスターを公開し、ポップアップストアのオープンを知らせた。6月13日に発売される新しいデジタルシングル「Balloon in Love」を記念して、同名のタイトルで運営される今回のポップアップストアは、6月6日から15日まで韓国・河南(ハナム)スターフィールド1階サウスアトリウムで開催される。

所属事務所のABYSS COMPANYは「今回のイベントはソンミがデビュー以来、初めてオープンするポップアップストアであるだけに、自ら全体の構成およびMD商品(グッズ)の企画に参加し、精魂を込めた。楽しみにしていただきたい」と伝え、期待を高めた。ソンミと新曲「Balloon in Love」の感性がたっぷり込められた空間と多様な商品に出会えることができ、多くのファンが訪れると期待される。ソンミは6月13日、デジタルシングル「Balloon in Love」の発売を知らせ、本格的なカムバックカウントダウンに突入した。今回のデジタルシングルは、従来の音楽とは異なる明るい雰囲気の楽曲で、初夏を彩る新しい“ソンミ流ポップ”を予告。彼女は「Heart Burn」をはじめ、「Gashina」「Heroine」「Noir」「LALALAY」「pporappippam」「TAIL」から、昨年発売した「STRANGER」まで、発売する楽曲がいずれも大胆なコンセプトとクセになるメロディーで“コンセプト職人”“ソンミポップ”など多様な修飾語を生み出し、リスナーから愛されている。ソンミは6月13日午後6時、各音楽配信サイトを通じてデジタルシングル「Balloon in Love」を発売し、カムバックする。