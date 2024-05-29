◇明治安田J1第9節 日産スタジアム（2024年5月29日 横浜4―0柏）

明治安田J1リーグは未消化だった第9節の1試合が行われ、横浜F・マリノスが柏を4―0で下した。FWアンデルソン・ロペス（30）が先制弾を含むハットトリック達成。この日3得点目となった試合終了間際の一撃は、J1リーグとして通算2万6000ゴールとなった。

◇J1リーグ記念ゴール◇

1 マイヤー（V川崎）93年5月15日

1000 メディナベージョ（横浜M） 94年8月17日

2000 エジソン（平塚）95年8月12日

3000 三浦泰年（V川崎）96年8月28日

4000 横山貴之 （C大阪）97年8月23日

5000 バジーリオ（柏）98年9月23日

6000 鈴木秀人（磐田）99年11月7日

7000 久保竜彦（広島）01年5月12日

8000 崔龍洙（市原）02年9月14日

9000 斎藤大輔（市原）04年3月13日

10000 前田雅文（G大阪）05年5月8日

11000 アンドレ（京都）06年7月23日

12000 ウェズレイ（広島）07年6月23日

13000 巻誠一郎（千葉）08年9月14日

14000 中山博貴（京都）09年11月28日

15000 辻尾真二（清水）11年5月22日

16000 藤田直之（鳥栖）12年5月25日

17000 鈴木大輔（柏）13年7月17日

18000 興梠慎三（浦和）14年9月23日

19000 高山薫（湘南）15年11月7日

20000 金子翔太（清水）17年4月21日

21000 斉藤未月（湘南）18年7月22日

22000 遠藤渓太（横浜）19年8月24日

23000 ジェイ（札幌）20年11月21日

24000 ミラン・トゥチッチ（札幌） 21年11月27日

25000 森島司（広島）23年4月22日

26000 アンデルソン・ロペス（横浜）2024年5月29日