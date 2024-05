UVERworldが、日本テレビ系のドラマ『ACMA:GAME アクマゲーム』の主題歌として起用されている新曲「MEMORIES of the End」のパッケージシングルを6月26日にリリースする。カップリングには同ドラマでPrime Videoでの世界配信とHuluで配信されている「MEMORIES of the End」の英語バージョン(ドラマサイズ)と、UVERworldのアルバム『30』と『ENIGMASIS』のそれぞれのメガミックス音源「UVER Battle Royal」シリーズが収録。

Single「MEMORIES of the End」



2024年6月26日(水)発売予約:https://uverworld.lnk.to/0626_MEMORIESoftheEnd_PKG初回生産限定盤 SRCL-12907〜8 2,045円(+税) [Blu-ray付]通常盤 SRCL-12909 1,227円(+税) [CDのみ]・収録曲 (初回盤 / 通常盤共通)1.MEMORIES of the End2. MEMORIES of the End (English TV ver.)3. UVER Battle Royal 〜30 mix〜4. UVER Battle Royal 〜ENIGMASIS mix〜5. MEMORIES of the End (Instrumental)・初回生産限定盤 (Blu-ray)1.MEMORIES of the UVERworld vol.1 inspired by 302.MEMORIES of the UVERworld vol.2 inspired by ENIGMASIS