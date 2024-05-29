『焼來肉ロックフェス2024』各アーティストのステージ割を発表
2024年7月20日（土）、21日（日）の2日間、長野県・飯田市野底山森林公園特設ステージで開催される音楽フェス『焼來肉ロックフェス2024』の各アーティストのステージ割が発表された。
20日（土）
＝GRAND STAGE＝
GLIM SPANKY//The BONEZ/Crossfaith/ ROTTENGRAFFTY
＝FOREST STAGE＝
JUN SKY WALKER(S)/ SHAKALABBITS/レイザーラモンRG with あるあるメタルオールスターズ/SHADOWS/ G-FREAK FACTORY
＝MOLLY STAGE＝
TOSHI-LOW(Acoustic）(BRAHMAN/OAU) / TOUCH-HIM.J.Q/THE CHERRY COKE$（Acoustic）/ HOTSQUALL(Acoustic）/ BOMB FACTORY(Acoustic）
＝SUNNY STAGE＝
中村素也（B'zものまねタレント）/小沢あきこ
21日（日）
＝GRAND STAGE＝
SiM/ HEY-SMITH/山嵐/ SHANK
＝FOREST STAGE＝
四星球/ FOMARE/ ENTH/ GOOD4NOTHING/Dizzy Sunfist/ locofrank(Piano&Acoustic）
＝MOLLY STAGE＝
JESSE(Acoustic）(RIZE/The BONEZ)/ SPEEDER-X(中村達也×KenKen)/TOKYO No.1 SOUL SET/ LAST ALLIANCE/タテタカコ
＝SUNNY STAGE＝
キンタロー。/ DJダイノジ
＝PERFORMER/MC＝
ニッチロー/ゆってぃ（バリ３TV）/ライオンヘッド
チケットは、イープラスにて発売中。