焼來肉ロックフェス2024

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2024年7月20日（土）、21日（日）の2日間、長野県・飯田市野底山森林公園特設ステージで開催される音楽フェス『焼來肉ロックフェス2024』の各アーティストのステージ割が発表された。

20日（土）

＝GRAND STAGE＝

GLIM SPANKY//The BONEZ/Crossfaith/ ROTTENGRAFFTY

＝FOREST STAGE＝

JUN SKY WALKER(S)/ SHAKALABBITS/レイザーラモンRG with あるあるメタルオールスターズ/SHADOWS/ G-FREAK FACTORY

＝MOLLY STAGE＝

TOSHI-LOW(Acoustic）(BRAHMAN/OAU) / TOUCH-HIM.J.Q/THE CHERRY COKE$（Acoustic）/ HOTSQUALL(Acoustic）/ BOMB FACTORY(Acoustic）

＝SUNNY STAGE＝

中村素也（B'zものまねタレント）/小沢あきこ

21日（日）

＝GRAND STAGE＝

SiM/ HEY-SMITH/山嵐/ SHANK

＝FOREST STAGE＝

四星球/ FOMARE/ ENTH/ GOOD4NOTHING/Dizzy Sunfist/ locofrank(Piano&Acoustic）

＝MOLLY STAGE＝

JESSE(Acoustic）(RIZE/The BONEZ)/ SPEEDER-X(中村達也×KenKen)/TOKYO No.1 SOUL SET/ LAST ALLIANCE/タテタカコ

＝SUNNY STAGE＝

キンタロー。/ DJダイノジ

＝PERFORMER/MC＝

ニッチロー/ゆってぃ（バリ３TV）/ライオンヘッド

チケットは、イープラスにて発売中。