ミームトーキョーが6月26日にリリースするNew EP『MEMETIC WORLD」の収録内容を発表した。関連記事: ミームトーキョーが語るDIY精神、世界の中心で「己」を叫ぶために 収録曲はTRFの名曲「Overnight Sensation ~時代はあなたに委ねてる~」のカバー。chlemico、国士無双、ryo takahashiが手掛けた「AGAIN AND AGAIN」のほか、新曲はミームトーキョーの人気曲「GAV RICH」を制作したボカロPのSTEAKAが手掛ける「CUTE TURN」。作詞をメンバーのSAEが担当し、作編曲はボカロPのOsanzi が手掛けた「fight/flight」。そして数々の著名アーティストの楽曲を手掛けているサクライケンタの「story, story」。さらにトラックをメンバーのNENEが制作、作詞・作曲をメンバー全員で手掛け2024年3月にZepp Shinjukuで開催したONE-MAN LIVE『世界』の為に制作した「MEME THE WORLD」も収録される。

そして先行配信された「CUTE TURN」のミュージックビデオもオフィシャルYouTubeチャンネルに公開された。ミームトーキョーの持つエッジさとキュートさが詰まったスピード感ある仕上がりとなっている。なお、ミームトーキョーは6月1日からONE-MAN LIVE TOUR『物語』を大阪・仙台・静岡・渋谷・福岡の全5箇所で開催する。<リリース情報>ミームトーキョーEP『MEMETIC WORLD』2024年6月26日発売完全生産限定盤 TFCC-81068 \3000=収録曲=1. Overnight Sensation ~時代はあなたに委ねてる~Lyrics, Music:小室哲哉 Arrangement: 中村瑛彦2. CUTE TURNLyrics, Music, Arrangement:STEAKA3. AGAIN AND AGAINLyrics: Rachel, Mamiko Music:Rachel, Mamiko,国士無双 Arrangement: ryo takahashi4. fight/flightLyrics: SAE Music, Arrangement:Osanzi5. story, storyLyrics, Music, Arrangement:サクライケンタ6. MEME THE WORLDLyrics, Music:ミームトーキョー Arrangement:NENE<ライブ情報>ミームトーキョー ONE-MAN LIVE TOUR『物語』2024年6月1日(土)大阪/心斎橋 VARON 12:00open / 12:30start2024年6月2日(日)宮城/仙台MACANA 17:00open / 17:30start2024年6月21日(金)静岡/静岡 ROXY 18:00open / 18:30start2024年6月29日(土)東京/渋谷 WWW 17:15open / 18:00start2024年6月30日(日)福岡/福岡 DRUM SON 16:00open / 16:30starthttps://www.memetokyo.com/contents/732516