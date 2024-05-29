ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ドイツ消費者物価指数（速報）（5月）
予想 0.2% 前回 0.5%（前月比)
予想 2.4% 前回 2.2%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.6%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.7% 前回 2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
ブラジル雇用統計（4月）
予想 N/A 前回 7.9%（失業率)
23:00
米リッチモンド連銀製造業指数（5月）
予想 N/A 前回 -7.0
30日
2:00
米7年債入札（440億ドル）
2:45
ウィリアムズNY連銀総裁、会議出席
3:00
米地区連銀経済報告（ベージュブック）
米中「気候変動対策強化」会合（30日まで）
南アフリカ総選挙
米主要企業決算
セールスフォース
※予定は変更されることがあります。
ドイツ消費者物価指数（速報）（5月）
予想 0.2% 前回 0.5%（前月比)
予想 2.4% 前回 2.2%（前年比)
予想 0.3% 前回 0.6%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 2.7% 前回 2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
ブラジル雇用統計（4月）
予想 N/A 前回 7.9%（失業率)
23:00
米リッチモンド連銀製造業指数（5月）
予想 N/A 前回 -7.0
30日
2:00
米7年債入札（440億ドル）
2:45
ウィリアムズNY連銀総裁、会議出席
3:00
米地区連銀経済報告（ベージュブック）
米中「気候変動対策強化」会合（30日まで）
南アフリカ総選挙
米主要企業決算
セールスフォース
※予定は変更されることがあります。