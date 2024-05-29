ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

ドイツ消費者物価指数（速報）（5月）

予想 0.2% 前回 0.5%（前月比)

予想 2.4% 前回 2.2%（前年比)

予想 0.3% 前回 0.6%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)

予想 2.7% 前回 2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)



ブラジル雇用統計（4月）

予想 N/A 前回 7.9%（失業率)



23:00

米リッチモンド連銀製造業指数（5月）

予想 N/A 前回 -7.0



30日

2:00

米7年債入札（440億ドル）



2:45

ウィリアムズNY連銀総裁、会議出席



3:00

米地区連銀経済報告（ベージュブック）



米中「気候変動対策強化」会合（30日まで）

南アフリカ総選挙



米主要企業決算

セールスフォース





※予定は変更されることがあります。

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