21:00
ドイツ消費者物価指数（速報）（5月）
予想　0.2%　前回　0.5%（前月比)
予想　2.4%　前回　2.2%（前年比)
予想　0.3%　前回　0.6%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)　
予想　2.7%　前回　2.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

ブラジル雇用統計（4月）
予想　N/A　前回　7.9%（失業率)

23:00
米リッチモンド連銀製造業指数（5月）
予想　N/A　前回　-7.0

30日
2:00　
米7年債入札（440億ドル）

2:45　
ウィリアムズNY連銀総裁、会議出席

3:00　
米地区連銀経済報告（ベージュブック）

米中「気候変動対策強化」会合（30日まで）
南アフリカ総選挙

米主要企業決算
セールスフォース


※予定は変更されることがあります。