今が予約のチャンス！ 中目黒から銀座へ移転した大躍進中の肉割烹

中目黒で間借り営業していた「おか粼」が銀座に店を構えました。長年、肉を焼いてきた店主がこれだ!と見いだした焼鳥のような串スタイルを中心とする肉料理の数々にフーディーが殺到。移転後はカウンターに加え、銀座の街を見下ろすテーブル席を備え、デートや接待にも利用できる設えに。

あの予約困難店が銀座に進出!

風格を感じる佇まい

銀座駅から徒歩5分、高級料理店が入る「GICROS GINZA GEMS」にその名を連ねた「おか粼」は、肉焼き歴11年の岡粼 睦さんが腕をふるう焼鳥ならぬ焼牛を中心とした肉割烹の店です。

岡粼 睦さん

店主の岡粼さんは日本料理店や焼鳥、水炊き店などで勤務し、2013年のEUへの和牛輸出解禁に伴い、ロンドンで初の神戸ビーフを扱う日本料理店「engawa」での職に就きました。1頭買いして料理にするのは初めてでしたが、仕込みや調理法を試行錯誤しながらメニューを作る楽しさや、和牛がこれほど世界中の人に喜んでもらえることを知り、肉の世界に没頭します。“外国から見た焼肉屋さん”というコンセプトで始め、「食べログ 焼肉 TOKYO 百名店」にも選出されている、西麻布の「ジ・ノセントカーベリー」、「焼肉 イノセントカーベリー 新丸ビル店」や、「すき焼き十二天」「肉割烹 岡田前」と、肉料理を追求する店で研鑽を積み、2023年7月、中目黒に「おか粼」を間借り営業でオープンします。

カウンターは8席

焼肉ができる設備ではなかったことから串焼きスタイルを中心にさまざまな部位を楽しめるおまかせコースを提供。店をシェアしていたこともあり、知人に声をかけてのスタートでしたが口コミで評判となり、3カ月後にはほぼ毎日営業するも紹介だけで予約が埋まるという超人気店となりました。

テーブル席は配置を変えれば半個室としても利用可能

建物の取り壊しが決定したこともあり、2024年4月1日に銀座へ移転。「肉おか粼」から「おか粼」へ店名を変え、ほぼクローズだった予約も公開しました。

こんな食べ方があったのか! 肉を存分に楽しむおまかせコース

新保さんが手当てしてから46日目の「ジビーフ」

大きな変化は滋賀県の精肉店「サカエヤ」から肉神様と異名をとる新保吉伸さんが“手当て”した肉を仕入れたこと。銀座に移転するにあたり、どうしても自身が焼いた「サカエヤ」の肉を提供したかったと話します。

写真左から「ザブトン」「サガリ」「佐助豚のバラ」「カイノミ」

おまかせコースは19,800円。「おハツにお目にかかります」の挨拶の言葉と共に「こころ(ハツ)」の串焼きから始まり、豚料理、寿司2種、茶碗蒸し、黒タン藁焼き、串焼き4〜5種類、野菜料理、シャトーブリアン、ご飯、赤出汁、香の物、デザートという内容です。

佐助豚のバラ

移転してから仲間入りした岩手県産佐助豚のバラ肉を串焼きに。融点が低い佐助豚は口の中で脂がとろけて甘みを感じます。その脂に塩胡椒を利かせると、これが後を引くおいしさ! 中目黒では器の上に直接串焼きを置いていましたが、こちらでは山葵の葉の上に紅芯大根を重ねて台座にしています。余分な油を吸うばかりでなく彩りも美しい!

握り

「寿し2種」は握りと手巻きで。ヒレの中でも一番ももに近い「テートヒレ」の表面を炭焼きして低温で軽く火入れし、修業先で提供していた酢も砂糖もしっかり入れる関西風の酢飯で握ります。煮切りは甘口の九州醤油。刷毛で味を染み込ませたら山葵をほんのひとつまみ。肉、酢飯、煮切り、それぞれの味の強さを見事に調和させた一貫です。

手巻き

こちらはテートヒレとスジ肉といぶりがっこと芽ねぎを粗くみじん切りにして甘口醤油で和えたタネを芽ねぎと共に手巻きにしました。タネ、酢飯、芽ねぎのバランスが絶妙な岡粼さんならではの手巻き。海苔もパリッとして口溶けがいい。

添えてあるのは「自家製唐辛子味噌」「ゲランド塩」「削りたての和歌山産山椒」

こちらはザブトンという部位でごぼうを巻いた「八幡巻」です。ザブトンがやわらかいのは言わずもがなですが、米糠を使って30〜40分煮たごぼうが同じくらいやわらかく、この一体感がおいしさを倍増させます。「うど、筍、アスパラなどいろいろな食材を巻きましたが、ごぼうがダントツにおいしかった」そうで、コースの中でも人気の一品です。

ザブトン八幡巻

さらにおいしさに拍車をかけるのが醤油、味噌、砂糖など何種類もの調味料からなる自家製のタレ。昭和63年に完成させたオリジナルレシピで、甘辛でコクもあるのに濃厚すぎないので素材の味を引きだしつつもしっかりと味がつき、岡粼さんの料理に欠かせない存在です。

〆は豪華にシャトーブリアン定食!

炭火で焼く

メインはヒレの女王様「シャトーブリアン」です。肋骨の内側にあり、非常にやわらかく脂肪がほとんどない赤身肉であるヒレは「サイドマッスル」「テート」「シャトーブリアン」「ミニョン」の4つの部位に分けられます。特に1頭から3%しか取れない「シャトーブリアン」は、繊細な口当たりと脂は感じないのに上品なうまみのある最高級部位。それを炭火で表面はカリッと、中はしっとりとやわらかく焼き上げます。

土鍋で炊き上げる

肉が焼き上がる直前に炊き立ての土鍋ご飯が披露されます。蓋を取ると湯気が立ち上り、ご飯のいい香りが鼻腔をくすぐり、〆だというのにいくらでも食べられそう!

添えてある辛子と塩と山葵で味変

ご飯をよそうため土鍋は一旦下げられると、焼き上がった「シャトーブリアン」が供されます。使用するのは黒毛和牛の雌と決めていますが産地にはあえてこだわらず、その時の最高においしい牛を厳選しているそう。

さすが!としか言いようがない火入れ

なんと美しい焼き色なのでしょう。これが岡粼さんの理想とする焼き上がりです。まずは何もつけずに肉本来の味を楽しみます。繊維を断つように切り付けた肉はやわらかくなめらかで、噛みしめるとうまみに加え、炭の香りがふんわりと広がってきます。この圧巻の仕上がりに、ただ頷くばかりです。

信楽焼の土鍋

こだわりの米は岐阜県飛騨の田んぼで突如発見された「龍の瞳」の原種である「いのちの壱」です。その中でもこのこめは滋賀県信楽の標高450mの山の中に田んぼがあり、水がまったく汚染されず寒暖の差が激しいため甘みとうまみがとても強く、苗の間隔を広く植えることで根まで日が当たり、粒も普通の米の1.5倍ほどの大粒に育つそうです。もっちりとして弾力のある、白飯にはもってこいの味です。

贅沢な「シャトーブリアン定食」

「シャトーブリアン」が供されると、ほどなくご飯と赤出汁と香の物が登場し、超贅沢な“定食”が完成します。肉だけ頬張るも良し、丼にするのも良し、自分好みのスタイルで堪能します。食べ終わると茶碗の底には牛の絵が現れ「おいしかったでしょ」と言われているようでクスリと笑ってしまいます。

中目黒で使っていた手書きの看板

どうしてこんなにおいしく焼けるのかを問うと「たまたまです」と言うけれど、経験に驕ることなくおいしくするための努力を怠らない姿勢が、満足度を上げているのです。銀座に移転してさらに輝きが増した「おか粼」にこれからも目が離せません。

※価格は税込

<店舗情報>◆おか粼住所 : 東京都中央区銀座6-4-3 GICROS GINZA GEMS 6FTEL : 03-4400-8592



文:高橋綾子、食べログマガジン編集部 撮影:溝口智彦

The post 今が予約のチャンス! 中目黒から銀座へ移転した大躍進中の肉割烹 first appeared on 食べログマガジン.