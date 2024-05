創業100周年の青木商店が運営するフルーツジュース専門店「果汁工房果琳」と、50周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」がコラボレーション!

全国の「果汁工房果琳」ほかフルーツジュースバー全178店舗にて、「ハローキティ」のコラボジュース「ハローキティのHAPPYラズベリーミルク」が限定販売されます。

かわいいデザインカップで提供されるほか、購入特典としてたくさんのフルーツと「ハローキティ」が描かれたオリジナルステッカーがもらえます☆

果汁工房果琳「ハローキティのHAPPYラズベリーミルク」

テイクアウト価格:637円(税込)

イートイン価格:649円(税込)

期間:2024年6月1日(土)〜2024年7月31日(水)

サイズ:Mサイズ

販売店舗:全国のフルーツバー店舗(果汁工房果琳、Wonder Fruits、フルーツバーAOKI、V2&M)

創業100周年の青木商店が運営するフルーツジュース専門店「果汁工房果琳」は、50周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボ企画として、「ハローキティのHAPPYラズベリーミルク」を限定販売!

「ハローキティのHAPPYラズベリーミルク」は、「ハローキティ」をイメージした赤と白のオリジナルジュース。

注文を受けてから作る甘酸っぱいラズベリーのスムージーと、ほんのり甘いミルクが2層になっています。

2層それぞれの味わいを楽しんだり、好みで混ぜて楽しんだりと、自身の好きな味わいで楽しむことがでるドリンクです。

コラボジュースは、フルーツ型のバルーンを浮かべる「ハローキティ」がデザインされた、限定カップで提供されます。

「ハローキティ」50周年と青木商店100周年を祝うこの期間でしか味わうことのできない、特別なジュースを楽しめます☆

また、コラボジュース購入特典として、たくさんのフルーツと「ハローキティ」がかわいく描かれたオリジナルステッカーが、1杯につき1枚もらえます。

ハローキティ コラボデザインカップ

第1弾デザインカップ提供期間:2024年6月1日(土)〜6月30日(日)頃

第2弾デザインカップ提供期間:2024年7月1日(月)頃〜7月31日(水)

コラボ期間中は全てのLサイズのドリンクが「ハローキティ」コラボデザインのカップでの提供となります。

カップは第1弾と第2弾の2回の期間に分けて、2種類のデザインが展開されています。

第1弾のデザインは、大きなカップケーキと「ハローキティ」が描かれているデザイン。

カップケーキにはバナナが乗っています。

第2弾のカップは、大きなフルーツと「ハローキティ」が描かれたデザインです。

果汁工房果琳ならではのフルーツやケーキで、「ハローキティ」の50周年と青木商店の100周年をお祝いする、この期間だけの特別なカップで、果汁工房果琳の好きなジュースを楽しめます☆

青木商店の100周年と「ハローキティ」の50周年を記念した限定コラボドリンク。

さらに、コラボ期間中、全てのLサイズのドリンクが「ハローキティ」コラボデザインのカップでの提供となります。

果汁工房果琳の「ハローキティのHAPPYラズベリーミルク」は、2024年6月1日(土)より発売です☆

