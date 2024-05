7月7日に東京・国立代々木競技場第二体育館で行われる『K-1 WORLD MAX 2024 -55kg世界最強決定トーナメント』一回戦の対戦カード発表・出場選手記者会見に第6代Krushスーパー・バンタム級王者の玖村将史(25)が登壇。交際を公言していたモデル・タレントの“ゆうちゃみ”こと古川優奈(22)との破局報道に言及した。玖村はWBCムエタイ王者・アントニオ・オルデンとの対戦が決定。試合について「正直このトーナメントの外国人4選手と日本人2人の選手にはあまり興味なくて、僕は決勝で金子晃大にリベンジして、このトーナメント絶対優勝します」と意気込みを語った。

また、破局報道が試合に影響するか聞かれた玖村は「相手がいることなので詳しくは言えないですけど、今はとりあえずこのトーナメント優勝するために集中してます。次の試合を見てくれたら僕の成長がわかると思うので楽しみにしていてほしいです」とコメントした。最後に“元彼女”へ伝えたいことを聞かれ「感謝です」と一言で思いを明かした。●7月7日『K-1 WORLD MAX 2024 -55kg世界最強決定トーナメント』対戦カード3分3ラウンド・延長1R1.金子晃大(日本) vs. カン・メンホン(カンボジア)2.璃明武(日本) vs. ルカ・チェケッティ(イタリア)3.玖村将史(日本) vs. アントニオ・オルデン(スペイン)4.大久保琉唯(日本) vs. ジャオ・ジェンドン(中国)