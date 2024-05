薬丸裕英がイメージキャラクターに！リペアセルクリニック

リペアセルクリニックは、2024年5月27日より、タレントの薬丸裕英さんをイメージキャラクターに起用しました。

リペアセルクリニック「薬丸裕英 イメージキャラクターに起用」

イメージキャラクター薬丸さん-1

イメージキャラクター薬丸さん-2

今後、東京、大阪、札幌でCM(TV、ラジオ)を展開していきます。

薬丸さんは、ご存知の通り「シブがき隊」でデビューした後、「やっくん」の愛称で親しまれています。

現在では国民的なキャラクターとして多くのドラマやバラエティー、コマーシャルなどでご活躍され、幅広い年代から多くの認知されています。

愛すべきキャラクターとして、同院が行う「再生医療」という新しい治療分野を広く世間に知っていただくために最適との判断でCMへの出演が依頼されました。

■出演者プロフィール

薬丸裕英(やくまる ひろひで)

1966年2月19日 東京都生まれ。

タレント。

1981年TBS「2年B組仙八先生」に出演。

翌年、「NAI・NAI16」でシブがき隊としてデビュー。

ソロになってからは数多くのドラマ、バラエティー、コマーシャルなどに俳優・タレントとして幅広くご活躍。

■CM概要

出演 : 薬丸裕英さん

放映開始日: 2024年5月27日

放映エリア: 東京、大阪、札幌、WEB広告、同院公式WEBサイト

タイトル : 「関節」篇 15秒

「脳・ヘルニア」篇 15秒

■ストーリー

各種の関節(または脳、ヘルニア)の症状を紹介、薬丸さんが登場し、「あきらめないで!」と注意喚起。

リペアセルクリニックが手術を行わない新しい治療法で多くの方々を笑顔に変えてきたと発信!明日をもっと楽しく!

