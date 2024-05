バルセロナ、ハンジ・フリック新監督の就任を発表！…2026年夏までの契約を締結

バルセロナは29日、ハンジ・フリック氏の新監督就任を発表した。契約期間は2026年6月末までの2年間となっている。“レジェンド”が去ったバルセロナがドイツ人指揮官の下で新たなスタートを切ることとなった。同クラブでは、現役時代に公式戦通算767試合に出場し、数々のタイトル獲得に貢献したシャビ・エルナンデス氏が2021年11月に監督に就任。2022−23シーズンにはラ・リーガとスーペルコパ・デ・エスパーニャの2冠を達成した。しかし、2023−24シーズンは随所で不安定さを露呈すると、今年1月に指揮官自ら6月末での退任を表明。チームはその後復調し、4月には続投が発表されたものの、今月に入ると一転して今シーズン限りでの退任が決定した。

