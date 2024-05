tonari no Hanakoが本日リリースした新曲「あの手この手で feat. 大塚紗英」のミュージックビデオを公開した。本楽曲は、シンガーソングライター/声優として活躍する大塚紗英をゲストボーカルに迎えた曲となっており、MVでもtonari no Hanakoのビジュアル担当Hanakoと大塚紗英が共演。楽曲に登場する8bitのゲーム音に合わせ、ゲームを連想させるような映像も随所に散りばめられ、どこか毒のあるtonari no Hanakoらしい歌詞がポップにかわいく表現された作品となっている。

「あの手この手で feat. 大塚紗英」



2024年5月29日(水)配信リリース

各配信サイト:https://lnk.to/ThisWayAndThat

<tonari no Hanakoリリース記念ワンマンライブ「あの手この手で楽しませたいの」>

2024年6月14日

18:30 OPEN/19:00 START

GUEST:大塚紗英

チケット販売中:https://eplus.jp/tonarinohanako/

<大塚紗英「おさかなツアー!」>

5月31日(金) お … 大宮・音楽準備室

19:00 OPEN/19:30 START



6月2日(日) さ … 札幌・JAMUSICA

13:00 OPEN/13:30 START



6月8日(土) か … 金沢・Live House Tsudoh

16:30 OPEN/17:00 START



6月15日(土) な … 名古屋・PARADISE CAFE21

18:30 OPEN/19:00 START



6月23日(日)おーさか … 大阪・カルダモンカフェ

16:30 OPEN/17:00 START



6月29日(土) な … 那覇 MusicVideo撮影/場所、時間:調整中

関連リンク

◆tonari no Hanako オフィシャルリンク

tonari no Hanakoは、6月14日に大塚紗英をゲストに招いて原宿ストロボカフェにて、リリース記念ワンマンライブ<あの手この手で楽しませたいの>を開催する。チケットは現在販売中だ。