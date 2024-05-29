tonari no Hanako × 大塚紗英、コラボ曲「あの手この手で」MV公開
tonari no Hanakoが本日リリースした新曲「あの手この手で feat. 大塚紗英」のミュージックビデオを公開した。
◆MV
本楽曲は、シンガーソングライター／声優として活躍する大塚紗英をゲストボーカルに迎えた曲となっており、MVでもtonari no Hanakoのビジュアル担当Hanakoと大塚紗英が共演。楽曲に登場する8bitのゲーム音に合わせ、ゲームを連想させるような映像も随所に散りばめられ、どこか毒のあるtonari no Hanakoらしい歌詞がポップにかわいく表現された作品となっている。
「あの手この手で feat. 大塚紗英」
2024年5月29日（水）配信リリース
各配信サイト：https://lnk.to/ThisWayAndThat
＜tonari no Hanakoリリース記念ワンマンライブ「あの手この手で楽しませたいの」＞
18:30 OPEN／19:00 START
GUEST：大塚紗英
チケット販売中：https://eplus.jp/tonarinohanako/
＜大塚紗英「おさかなツアー！」＞
19:00 OPEN／19:30 START
6月2日(日) さ … 札幌・JAMUSICA
13:00 OPEN／13:30 START
6月8日(土) か … 金沢・Live House Tsudoh
16:30 OPEN／17:00 START
6月15日(土) な … 名古屋・PARADISE CAFE21
18:30 OPEN／19:00 START
6月23日(日)おーさか … 大阪・カルダモンカフェ
16:30 OPEN／17:00 START
6月29日(土) な … 那覇 MusicVideo撮影／場所、時間：調整中
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