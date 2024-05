レゴジャパンは、任天堂の『ゼルダの伝説』シリーズに登場する「デクの樹」とコラボレーションした「レゴ ゼルダの伝説 デクの樹 2 in 1」を発売する。先行予約は5月29日より開始し、一般発売は9月1日。「レゴ ゼルダの伝説 デクの樹 2 in 1」『ブレス オブ ザ ワイルド』「レゴ ゼルダの伝説 デクの樹 2 in 1」『時のオカリナ』2,500ピースで構成された本セットは、『ゼルダの伝説』の世界観を細部まで精巧に再現。マスターソードやリンクの家などゲームに登場する象徴的な風景がセットになっており、自由にカスタマイズできる。

付属のスタンドでは組み立てた製品を簡単に飾ることができ、組み立てと鑑賞を楽しめる。『ブレス オブ ザ ワイルド』バージョンディスプレイ時『ブレス オブ ザ ワイルド』バージョンでは、鮮やかなピンクの花で飾られたデクの樹とマスターソードが象徴的。デクの樹には、レバーを押して眉毛や口を動かすことができるインタラクティブ機能を搭載している。『時のオカリナ』バージョンディスプレイ時『時のオカリナ』バージョンでは、デクの樹は緑豊かな葉で飾られた仕様に。物語の重要な要素であるリンクの家が含まれており、懐かしさとゲームのリアルさが加わっている。デクの樹には、パーツを動かして口を開いたり、ゲームに登場するクモの敵・スタルチュラが降りてきたりといった仕掛けつき。付属のミニフィギュアバージョンごとにそれぞれの特徴や付属アイテムが異なり、計4体のミニフィギュア(『ブレス オブ ザ ワイルド』のリンク1体とゼルダ姫1体、『時のオカリナ』のリンク1体とこどもリンク1体)が含まれる。さらに、セット内容にはマラカスを持ったボックリン、小さなコグ数体、デクババ、妖精ナビィ、デクの樹のこども、スタルチュラなど、組み立て可能なキャラクターも。どちらのバージョンも、マスターソードの台座とリンクの家の両方を小さなモデルとして組み立てることができる。『ブレス オブ ザ ワイルド』のリンクとゼルダ姫商品の詳細は以下の通り。製品名:レゴ ゼルダの伝説 デクの樹 2 in 1 製品番号:77092希望小売価格:4万1,980円対象年齢:18歳以上ピース数:2,500個サイズ(完成時):ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド/(約)高さ31cm×幅33cmゼルダの伝説 時のオカリナ/(約)高さ33cm×幅21cmまた、先行販売は以下の店舗で受け付ける。レゴ 公式オンラインストア全国のレゴ ストアレゴ 認定販売店ベネリック レゴ ストア 楽天市場店レゴランド・ディスカバリー・センター東京レゴランド・ディスカバリー・センター大阪※取り扱いがない店舗あり。詳細は各店舗まで。Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTOマイニンテンドーストア一般販売は上記店舗に加え、レゴランド・ジャパン・リゾートでも取り扱う。LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group.(c) 2024 The LEGO Group.(c) Nintendo.