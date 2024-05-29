「BMSG」に所属するSKY-HI、Novel Core、Aile The Shota、edhiii boi、REIKOが集結したBMSG POSSEが、本日5月29日に第1弾シングル｢Girlfriend｣の配信を開始した。

本楽曲は、Chaki Zuluによるノスタルジックなラテンなギターリフを主体とし洗礼されたビート、“音楽”に翻弄された彼らの心中を抽象的に表現したリリック、5人の個性ある斬新なフロウが相まったストイックな1曲となっている。

また、本日よりBMSG POSSEをはじめ、「BMSG」が発足した自社レーベル｢Bullmoose Records｣に所属するAile The Shota、edhiii boiなどの情報を集約したオフィシャルサイトもオープンしている。

リリース情報

◼︎Digital Single “MINNA BLING BLING”
2024年6月26日 (水) リリース
Pre-add / Pre-save : https://orcd.co/bmsgposse_minnablingbling
※各ストアのリンクは後⽇発表致します。

◼︎Digital Single “Girlfriend”
2024年5月29日 (水) リリース
Streaming & Download : https://lnk.to/BMSGPOSSE_GF
Pre-add / Pre-save : https://orcd.co/bmsgposse_girlfriend

イベント出演情報

2024年6月28日 (⾦) BEAT AX Vol.4」
会場：幕張メッセ国際展⽰場 展⽰ホール1〜3
HP：https://beatax.jp/vol4.html

2024年8月3日 (⼟) ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」
会場：千葉市蘇我スポーツ公園
HP：https://rijfes.jp/

2024年8月18日 (⽇) SUMMER SONIC 2024 [TOKYO]
会場：ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ
HP：https://www.summersonic.com/