SKY-HI、Novel Core、Aile The Shota、edhiii boi、REIKOによる「BMSG POSSE」、第1弾シングル｢Girlfriend｣本日配信開始
「BMSG」に所属するSKY-HI、Novel Core、Aile The Shota、edhiii boi、REIKOが集結したBMSG POSSEが、本日5月29日に第1弾シングル｢Girlfriend｣の配信を開始した。
本楽曲は、Chaki Zuluによるノスタルジックなラテンなギターリフを主体とし洗礼されたビート、“音楽”に翻弄された彼らの心中を抽象的に表現したリリック、5人の個性ある斬新なフロウが相まったストイックな1曲となっている。
リリース情報
2024年6月26日 (水) リリース
Pre-add / Pre-save : https://orcd.co/bmsgposse_minnablingbling
※各ストアのリンクは後⽇発表致します。
◼︎Digital Single “Girlfriend”
2024年5月29日 (水) リリース
Streaming & Download : https://lnk.to/BMSGPOSSE_GF
Pre-add / Pre-save : https://orcd.co/bmsgposse_girlfriend
イベント出演情報
会場：幕張メッセ国際展⽰場 展⽰ホール1〜3
HP：https://beatax.jp/vol4.html
2024年8月3日 (⼟) ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024」
会場：千葉市蘇我スポーツ公園
HP：https://rijfes.jp/
2024年8月18日 (⽇) SUMMER SONIC 2024 [TOKYO]
会場：ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ
HP：https://www.summersonic.com/